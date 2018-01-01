Норвегія зміцнила лідерство в медальному заліку Олімпіади-2018
- Сьогодні, 17:53
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Україна залишилася на 17-й сходинці
У десятий день Олімпійських ігор-2018 було розіграно всього три комплекти нагород.
Доволі продуктивним він виявився для лідерів Ігор - збірних Норвегії та Німеччини.
Так, Гавард Лорентсен з Норвегії став олімпійським чемпіоном 2018 року з ковзанярського спорту.
Натомість збірна Німеччини виборола золото серед бобслеїстів у змаганнях чоловіків-двійок.
Цікаво, що німці Франческо Фрідріх і Торстен Маргіс поділили золото з канадцями, які показали аналогічний час.
У командному турнірі у стрибках з трампліну в активі норвежців та німців золото та срібло відповідно.
Таким чином, Норвегія зміцнила лідерство в медальному заліку Олімпіади, однак німці продовжують наступати на п'яти.
Щодо України, то наша збірна залишилася на 17-й сходинці.
До Вашої уваги також медальний залік Олімпіади-2018:
|№
|Команда
|Всього
|1
|НОРВЕГІЯ
|10
|9
|8
|27
|2
|НІМЕЧЧИНА
|9
|5
|4
|18
|3
|НІДЕРЛАНДИ
|6
|5
|2
|13
|4
|КАНАДА
|5
|5
|6
|16
|5
|США
|5
|3
|2
|10
|6
|ШВЕЦІЯ
|4
|3
|0
|7
|7
|АВСТРІЯ
|4
|2
|4
|10
|7
|ФРАНЦІЯ
|4
|2
|4
|10
|9
|ПІВДЕННА КОРЕЯ
|3
|2
|2
|7
|10
|ЯПОНІЯ
|2
|5
|3
|10
|11
|ШВЕЙЦАРІЯ
|2
|4
|1
|7
|12
|ІТАЛІЯ
|2
|1
|3
|6
|13
|ЧЕХІЯ
|1
|2
|3
|6
|14
|СЛОВАЧЧИНА
|1
|2
|0
|3
|15
|БІЛОРУСЬ
|1
|1
|0
|2
|16
|ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
|1
|0
|3
|4
|17
|ПОЛЬЩА
|1
|0
|0
|1
|17
|УКРАЇНА
|1
|0
|0
|1
|19
|КИТАЙ
|0
|5
|2
|7
|20
|ОЛІМПІЙСЬКІ АТЛЕТИ З РОСІЇ
|0
|3
|8
|11
|21
|АВСТРАЛІЯ
|0
|2
|1
|3
|22
|СЛОВЕНІЯ
|0
|1
|0
|1
|23
|ФІНЛЯНДІЯ
|0
|0
|3
|3
|24
|ІСПАНІЯ
|0
|0
|2
|2
|25
|КАЗАХСТАН
|0
|0
|1
|1
|25
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|0
|0
|1
|1
* залік оновлюється вранці та після завершення змагального дня
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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