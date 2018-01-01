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    Норвегія зміцнила лідерство в медальному заліку Олімпіади-2018

    Україна залишилася на 17-й сходинці
    У десятий день Олімпійських ігор-2018 було розіграно всього три комплекти нагород. Доволі продуктивним він виявився для лідерів Ігор - збірних Норвегії та Німеччини. Так, Гавард Лорентсен з Норвегії став олімпійським чемпіоном 2018 року з ковзанярського спорту. Натомість збірна Німеччини виборола золото серед бобслеїстів у змаганнях
    • Сьогодні, 17:53
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    Україна залишилася на 17-й сходинці

    У десятий день Олімпійських ігор-2018 було розіграно всього три комплекти нагород.

    Доволі продуктивним він виявився для лідерів Ігор - збірних Норвегії та Німеччини.

    Так, Гавард Лорентсен з Норвегії став олімпійським чемпіоном 2018 року з ковзанярського спорту.

    Натомість збірна Німеччини виборола золото серед бобслеїстів у змаганнях чоловіків-двійок.

    Цікаво, що німці Франческо Фрідріх і Торстен Маргіс поділили золото з канадцями, які показали аналогічний час.

    У командному турнірі у стрибках з трампліну в активі норвежців та німців золото та срібло відповідно.

    Таким чином, Норвегія зміцнила лідерство в медальному заліку Олімпіади, однак німці продовжують наступати на п'яти.

    Щодо України, то наша збірна залишилася на 17-й сходинці.

    До Вашої уваги також медальний залік Олімпіади-2018:

    Команда Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Всього
    1  НОРВЕГІЯ 10 9 8 27
    2  НІМЕЧЧИНА 9 5 4 18
    3  НІДЕРЛАНДИ 6 5 2 13
    4  КАНАДА 5 5 6 16
    5  США 5 3 2 10
    6  ШВЕЦІЯ 4 3 0 7
    7  АВСТРІЯ 4 2 4 10
    7  ФРАНЦІЯ 4 2 4 10
    9  ПІВДЕННА КОРЕЯ 3 2 2 7
    10  ЯПОНІЯ 2 5 3 10
    11  ШВЕЙЦАРІЯ 2 4 1 7
    12  ІТАЛІЯ 2 1 3 6
    13  ЧЕХІЯ 1 2 3 6
    14  СЛОВАЧЧИНА 1 2 0 3
    15  БІЛОРУСЬ 1 1 0 2
    16  ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 1 0 3 4
    17  ПОЛЬЩА 1 0 0 1
    17  УКРАЇНА 1 0 0 1
    19  КИТАЙ 0 5 2 7
    20  ОЛІМПІЙСЬКІ АТЛЕТИ З РОСІЇ  0 3 8 11
    21  АВСТРАЛІЯ 0 2 1 3
    22  СЛОВЕНІЯ 0 1 0 1
    23  ФІНЛЯНДІЯ 0 0 3 3
    24  ІСПАНІЯ 0 0 2 2
    25  КАЗАХСТАН 0 0 1 1
    25  ЛІХТЕНШТЕЙН 0 0 1 1

    * залік оновлюється вранці та після завершення змагального дня

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Україна
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