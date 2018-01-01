Норвегія зміцнила лідерство в медальному заліку Олімпіади-2018

Україна залишилася на 17-й сходинці

У десятий день Олімпійських ігор-2018 було розіграно всього три комплекти нагород. Доволі продуктивним він виявився для лідерів Ігор - збірних Норвегії та Німеччини. Так, Гавард Лорентсен з Норвегії став олімпійським чемпіоном 2018 року з ковзанярського спорту. Натомість збірна Німеччини виборола золото серед бобслеїстів у змаганнях



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Україна залишилася на 17-й сходинці

У десятий день Олімпійських ігор-2018 було розіграно всього три комплекти нагород.

Доволі продуктивним він виявився для лідерів Ігор - збірних Норвегії та Німеччини.

Так, Гавард Лорентсен з Норвегії став олімпійським чемпіоном 2018 року з ковзанярського спорту.

Натомість збірна Німеччини виборола золото серед бобслеїстів у змаганнях чоловіків-двійок.

Цікаво, що німці Франческо Фрідріх і Торстен Маргіс поділили золото з канадцями, які показали аналогічний час.

У командному турнірі у стрибках з трампліну в активі норвежців та німців золото та срібло відповідно.

Таким чином, Норвегія зміцнила лідерство в медальному заліку Олімпіади, однак німці продовжують наступати на п'яти.

Щодо України, то наша збірна залишилася на 17-й сходинці.

До Вашої уваги також медальний залік Олімпіади-2018:

№ Команда Всього 1 НОРВЕГІЯ 10 9 8 27 2 НІМЕЧЧИНА 9 5 4 18 3 НІДЕРЛАНДИ 6 5 2 13 4 КАНАДА 5 5 6 16 5 США 5 3 2 10 6 ШВЕЦІЯ 4 3 0 7 7 АВСТРІЯ 4 2 4 10 7 ФРАНЦІЯ 4 2 4 10 9 ПІВДЕННА КОРЕЯ 3 2 2 7 10 ЯПОНІЯ 2 5 3 10 11 ШВЕЙЦАРІЯ 2 4 1 7 12 ІТАЛІЯ 2 1 3 6 13 ЧЕХІЯ 1 2 3 6 14 СЛОВАЧЧИНА 1 2 0 3 15 БІЛОРУСЬ 1 1 0 2 16 ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 1 0 3 4 17 ПОЛЬЩА 1 0 0 1 17 УКРАЇНА 1 0 0 1 19 КИТАЙ 0 5 2 7 20 ОЛІМПІЙСЬКІ АТЛЕТИ З РОСІЇ 0 3 8 11 21 АВСТРАЛІЯ 0 2 1 3 22 СЛОВЕНІЯ 0 1 0 1 23 ФІНЛЯНДІЯ 0 0 3 3 24 ІСПАНІЯ 0 0 2 2 25 КАЗАХСТАН 0 0 1 1 25 ЛІХТЕНШТЕЙН 0 0 1 1

* залік оновлюється вранці та після завершення змагального дня

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

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