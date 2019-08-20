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    Дві золоті медалі здобули вінничани на міжнародному турнірі з дзюдо

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    Дві золоті медалі здобули вінничани на міжнародному турнірі з дзюдо

    Турнір з дзюдо проходив в Івано-Франківську

    16-17 серпня у м. Івано-Франківськ відбувся міжнародний турнір з дзюдо серед юнаків 2005-2007 р.н. на призи дворазового призера Олімпійських ігор – Романа Гонтюка.

    У спортивному заході взяли участь вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи (МДЮСШ) №5.

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    Дві золоті медалі здобули вінничани на міжнародному турнірі з дзюдо
    Дві золоті медалі здобули вінничани на міжнародному турнірі з дзюдо
    Дві золоті медалі здобули вінничани на міжнародному турнірі з дзюдо
    Дві золоті медалі здобули вінничани на міжнародному турнірі з дзюдо
    Дві золоті медалі здобули вінничани на міжнародному турнірі з дзюдо

    Вінничани здобули два І місця, два ІІ місця та одне ІІІ місце. Чемпіонами змагань стали: Кобенда Олег та Козоріз Микола. Срібні призери – Гуменний Максим та Кондратьєв Олексій. Бронзу отримав Беньков Олександр.

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    дзюдо Івано-Франківськ вінничани
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