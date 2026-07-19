Лідер збірної Іспанії може увійти в клуб легенд футболу, якщо стане чемпіоном світу

Родрі може повторити досягнення Мессі, Зідана та Беккенбауера

Півзахисник збірної Іспанії та клубу «Манчестер Сіті» Родрі має шанс увійти до елітного кола футболістів, якщо у складі «фурії рохи» обіграє Аргентину у фіналі Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UA-Футбол.

На нинішньому мундіалі Родрі є одним із лідерів команди Луїса де ла Фуенте. Раніше хавбек був ключовою фігурою тріумфальної для Іспанії кампанії на Євро-2024, де його визнали найкращим гравцем турніру. Попри важку травму, через яку він пропустив значну частину минулого сезону, Родрі швидко повернувся на свій звичний рівень і знову демонструє футбол найвищого класу.

Якщо Іспанія виграє фінал Чемпіонату світу 2026, володар «Золотого м'яча»-2024 та переможець Ліги чемпіонів приєднається до унікального клубу легенд. До цього списку наразі входять Франц Беккенбауер, Герд Мюллер, Зінедін Зідан, Рівалдо, Роналдіньо та Ліонель Мессі – єдині футболісти, які за кар'єру виграли чемпіонат світу, Лігу чемпіонів і здобули «Золотий м'яч». Родрі може стати сьомим у цій компанії легенд.

Нагадаємо, аналітики визначили фаворита у фіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. У вирішальному матчі мундіалю зіграють чинні чемпіони Європи Іспанія та чинні чемпіони світу Аргентина. За результатами тисяч симуляцій фаворитом із перевагою в майже 20 відсотків вважають саме Іспанію: її шанси на перемогу оцінюють у 59.5%, тоді як Аргентини – у 40.5%.

Збірні Іспанії та Аргентини підходять до фіналу без жодної поразки на Чемпіонаті світу 2026. Іспанці розпочали турнір із нічиєї проти Кабо-Верде (0:0), після чого здобули шість перемог поспіль, тоді як Аргентина виграла всі сім своїх матчів на мундіалі.

Ще до старту чемпіонату світу саме Іспанію аналітики Opta вважали головним фаворитом турніру. Перед турніром чинні чемпіони Європи мали найвищі шанси на титул, тоді як Аргентина посідала четверте місце у рейтингу та поступалася шансами Франції й Англії.

Фінал Чемпіонату світу 2026 відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.