Олійникова та Калініна по-різному стартували на тенісному турнірі в Яссах
Представництво України на змаганнях рівня WTA 250 у Румунії зменшилося
Українські тенісистки Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна зіграли поєдинки першого кола на Iasi Open. Про це повідомляє «Главком».
Перша в двох сетах розібралася з туркенею Іпек Оз. У першій партії суперниці двічі обмінялися брейками – на старті та під кінець відрізку. Як наслідок, довелося грати тай-брейк, у якому гору легко взяла Олійникова (7:1).
У другому сеті опонентки вже оформили по одному брейку. Довелося з'ясовувати переможницю партії у додатковому геймі. Цього разу Оз нав'язала українці неабияку конкуренцію, але Олійникова таки дотиснула турецьку тенісистку (7:6) та попрямувала в другий раунд.
Натомість Калініна поступилася іспанці Паулі Бадосі. Матч теж тривав усього два сети. У першій партії неідеальними були обидві тенісистки. Проте, українська тенісистка тричі віддала очки на власній подачі, а суперниця лише двічі.
У другому сеті Калініна не змогла підтримати взятий Бадосою темп. Іспанська тенісистка дозволила українці взяти всього один пункт. Зате сама з трьома брейками зламала опір опонентки за 39 хвилин.
Iasi Opeb. Перший раунд
-
Олександра Олійникова (Україна, 3) – Іпек Оз (Туреччина) – 7:6, 7:6
-
Паула Бадоса (Іспанія) – Ангеліна Калініна (Україна, 4) – 6:3, 6:1
До слова, Марта Костюк програла півфінал Вімблдона. Українка поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Згодом вона виграла турнір.
Нагадаємо, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.
Коментарі — 0