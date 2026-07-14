Олійникова та Калініна по-різному стартували на тенісному турнірі в Яссах

Представництво України на змаганнях рівня WTA 250 у Румунії зменшилося

Українські тенісистки Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна зіграли поєдинки першого кола на Iasi Open. Про це повідомляє «Главком».

Перша в двох сетах розібралася з туркенею Іпек Оз. У першій партії суперниці двічі обмінялися брейками – на старті та під кінець відрізку. Як наслідок, довелося грати тай-брейк, у якому гору легко взяла Олійникова (7:1).

У другому сеті опонентки вже оформили по одному брейку. Довелося з'ясовувати переможницю партії у додатковому геймі. Цього разу Оз нав'язала українці неабияку конкуренцію, але Олійникова таки дотиснула турецьку тенісистку (7:6) та попрямувала в другий раунд.

Натомість Калініна поступилася іспанці Паулі Бадосі. Матч теж тривав усього два сети. У першій партії неідеальними були обидві тенісистки. Проте, українська тенісистка тричі віддала очки на власній подачі, а суперниця лише двічі.

У другому сеті Калініна не змогла підтримати взятий Бадосою темп. Іспанська тенісистка дозволила українці взяти всього один пункт. Зате сама з трьома брейками зламала опір опонентки за 39 хвилин.

Iasi Opeb. Перший раунд

Олександра Олійникова (Україна, 3) – Іпек Оз (Туреччина) – 7:6, 7:6

Паула Бадоса (Іспанія) – Ангеліна Калініна (Україна, 4) – 6:3, 6:1

До слова, Марта Костюк програла півфінал Вімблдона. Українка поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Згодом вона виграла турнір.

Нагадаємо, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.