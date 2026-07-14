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Костюк увійшла до трійки найкращих на Вімблдоні 2026 за важливим показником

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Костюк увійшла до трійки найкращих на Вімблдоні 2026 за важливим показником
Марта Костюк зіграла найуспішніший Вімблдон у кар’єрі
Скріншот

Українська тенісистка поступилися лише двом учасницям фіналу

Українська тенісистка Марта Костюк увійшла до трійки найкращих тенісисток Вімблдону 2026 за кількістю віннерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт БТУ.

Марта здійснила 159 переможних ударів на виліт на турнірі. Найкращою в цьому компоненті стала фіналістка одиночного розряду Кароліна Мухова із Чехії (210 віннерів). На другому місці – чемпіонка турніру Лінда Носкова (190).

Костюк провела свій найуспішніший виступ у кар’єрі на Вімблдоні. Українка дійшла до півфіналу, де поступилася майбутній чемпіонці Носковій.

Після свого виступу Марта оновила особистий рекорд у світовому рейтингу. Костюк піднялася на 11-й рядок. На десятому місці розташувалася перша ракетка України Еліна Світоліна.

Нагадаємо, Марта Костюк заявила, що після Вімблдону її наступним великим турніром стане тисячник у Торонто. На Canadian Open Костюк виступатиме в статусі чинної чвертьфіналістки. Минулого сезону виступи у Торонто українка завершила поразкою від Єлени Рибакіної, коли знялася з гри в другому сеті.

Окрім Костюк, до основної сітки турніру в Торонто також заявилась інша українка – Еліна Світоліна. Серед інших анонсованих учасниць – провідні тенісистки світу, зокрема Іга Свьонтек, Коко Гофф, Джессіка Пегула, Наомі Осака, Жасмін Паоліні, фіналістка Вімблдону-2026 Кароліна Мухова та переможниця турніру Лінда Носкова.

Змагання WTA 1000 у Торонто на хардовому покритті відбудуться 2-13 серпня та стануть одними з найбільших перед останнім турніром серії Грендслем у сезоні-2026 – US Open.

Теги: теніс Вімблдон Марта Костюк

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