Костюк увійшла до трійки найкращих на Вімблдоні 2026 за важливим показником

Українська тенісистка поступилися лише двом учасницям фіналу

Українська тенісистка Марта Костюк увійшла до трійки найкращих тенісисток Вімблдону 2026 за кількістю віннерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт БТУ.

Марта здійснила 159 переможних ударів на виліт на турнірі. Найкращою в цьому компоненті стала фіналістка одиночного розряду Кароліна Мухова із Чехії (210 віннерів). На другому місці – чемпіонка турніру Лінда Носкова (190).

Костюк провела свій найуспішніший виступ у кар’єрі на Вімблдоні. Українка дійшла до півфіналу, де поступилася майбутній чемпіонці Носковій.

Після свого виступу Марта оновила особистий рекорд у світовому рейтингу. Костюк піднялася на 11-й рядок. На десятому місці розташувалася перша ракетка України Еліна Світоліна.

Нагадаємо, Марта Костюк заявила, що після Вімблдону її наступним великим турніром стане тисячник у Торонто. На Canadian Open Костюк виступатиме в статусі чинної чвертьфіналістки. Минулого сезону виступи у Торонто українка завершила поразкою від Єлени Рибакіної, коли знялася з гри в другому сеті.

Окрім Костюк, до основної сітки турніру в Торонто також заявилась інша українка – Еліна Світоліна. Серед інших анонсованих учасниць – провідні тенісистки світу, зокрема Іга Свьонтек, Коко Гофф, Джессіка Пегула, Наомі Осака, Жасмін Паоліні, фіналістка Вімблдону-2026 Кароліна Мухова та переможниця турніру Лінда Носкова.

Змагання WTA 1000 у Торонто на хардовому покритті відбудуться 2-13 серпня та стануть одними з найбільших перед останнім турніром серії Грендслем у сезоні-2026 – US Open.