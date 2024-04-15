Всупереч рекомендаціям МОК. Білоруський військовий Демеш здобув олімпійську ліцензію

Про приналежність Демеша до білоруської армії минулого року писав офіційний сайт Міноброни Білорусі

Білоруський військовий Владислав Демеш здобув ліцензію на Олімпіаду. Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям відстороняти від змагань росіян та білорусів, які мають зв'язки з військовими структурами.

Тому наразі невідомо, чи дозволить МОК Демешу виступити у столиці Франції.

Як інформує Base of Ukrainian sports, представник кульової стрільби Демеш належить до Спортивного комітету Збройних сил Республіки Білорусь.

Про приналежність Демеша до білоруської армії минулого року писав офіційний сайт Міністерства оброни Білорусі.

Також Демеш полюбляє робити фото з іншими білоруськими військовими. Зокрема, фото з ним в Instagram розмістила одна з керівників пресслужби Міноборони Білорусі та прихильниця війни Інна Горбачева.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.