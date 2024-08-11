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Анонс Олімпіади на 11 серпня. Остання можливість вибороти медаль

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Анонс Олімпіади на 11 серпня. Остання можливість вибороти медаль
Муразі Мчедлідзе чотири рази зупинявся за крок від нагород на великих турнірах, проте сьогодні він має шанс це виправити
Фото: UWW

Сьогодні Олімпійські Ігри-2024 підійдуть до свого завершення, однак український спортсмен усе ще веде боротьбу за нагороду

В останній, шістнадцятий, день Олімпіади-2024 Україну представлятиме один спортсмен в одному виді. Йдеться про борця вільного стилю у ваговій категорії до 97 кілограмів Муразі Мчедлідзе

Вчора Мчедлідзе виконав основне завдання на турнір, зумівши виграти у турецького борця Ібрагіма Чіфтчі з рахунком 5:1 та принести першу перемогу для української чоловічої вільної боротьби на цій Олімпіаді. Варто зауважити, що саме турецькому борцю Муразі поступився у бронзовому фіналі континентальної першості 2023 року.

Незважаючи на поразку від чинного чемпіона Європи з Грузії Гіві Матчарашвілі у чвертьфіналі, Мчедлідзе отримав право боротися у втішних поєдинках, адже його опонент дійшов до фіналу. У матчі за вихід до бронзового фіналу Муразі змагатиметься з південноафриканським опонентом Ніколасом Де Ланже. Африканський борець не має особливих досягнень на міжнародному рівні, тож такий суперник під силу українському спортсмену. 

А ось у матчі за бронзову медаль Мчедлідзе доведеться боротися з дуже серйозним опонентом, ексросіянином Магомедханом Магомедовим, який представляє Азербайджан. Магомедов був на подіумі на останніх двох світових першостях та підходив до Олімпіади у якості першого сіяного, проте він поступився грузину Матчарашвілі у півфіналі з рахунком 0:5. 

Українська чоловіча вільна боротьба уже 12 років не приносить медалей з Олімпійських Ігор, тож саме Мчедлідзе під силу припинити цю неприємну тенденцію та шокувати всіх нагородою. 

Розклад українців на 11 серпня

12:00. Вільна боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 97 кілограмів. Втішний поєдинок. Муразі Мчедлідзе - Нколас Де Ланже 

У разі виходу до наступних раундів

13:30. Вільна боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 97 кілограмів. Бронзовий фінал. Муразі Мчедлідзе - Магомедзан Магомедов

Нагадаємо, що вже сьогодні відбудеться церемонія закриття Олімпійських Ігор-2024, яку називають справжньою подорожжю у часі

Літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Париж Азербайджан вільна боротьба Муразі Мчедлідзе відео олімпійські ігри медалі

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