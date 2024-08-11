Анонс Олімпіади на 11 серпня. Остання можливість вибороти медаль

Муразі Мчедлідзе чотири рази зупинявся за крок від нагород на великих турнірах, проте сьогодні він має шанс це виправити

Сьогодні Олімпійські Ігри-2024 підійдуть до свого завершення, однак український спортсмен усе ще веде боротьбу за нагороду

В останній, шістнадцятий, день Олімпіади-2024 Україну представлятиме один спортсмен в одному виді. Йдеться про борця вільного стилю у ваговій категорії до 97 кілограмів Муразі Мчедлідзе.

Вчора Мчедлідзе виконав основне завдання на турнір, зумівши виграти у турецького борця Ібрагіма Чіфтчі з рахунком 5:1 та принести першу перемогу для української чоловічої вільної боротьби на цій Олімпіаді. Варто зауважити, що саме турецькому борцю Муразі поступився у бронзовому фіналі континентальної першості 2023 року.

Незважаючи на поразку від чинного чемпіона Європи з Грузії Гіві Матчарашвілі у чвертьфіналі, Мчедлідзе отримав право боротися у втішних поєдинках, адже його опонент дійшов до фіналу. У матчі за вихід до бронзового фіналу Муразі змагатиметься з південноафриканським опонентом Ніколасом Де Ланже. Африканський борець не має особливих досягнень на міжнародному рівні, тож такий суперник під силу українському спортсмену.

А ось у матчі за бронзову медаль Мчедлідзе доведеться боротися з дуже серйозним опонентом, ексросіянином Магомедханом Магомедовим, який представляє Азербайджан. Магомедов був на подіумі на останніх двох світових першостях та підходив до Олімпіади у якості першого сіяного, проте він поступився грузину Матчарашвілі у півфіналі з рахунком 0:5.

Українська чоловіча вільна боротьба уже 12 років не приносить медалей з Олімпійських Ігор, тож саме Мчедлідзе під силу припинити цю неприємну тенденцію та шокувати всіх нагородою.

Розклад українців на 11 серпня

12:00. Вільна боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 97 кілограмів. Втішний поєдинок. Муразі Мчедлідзе - Нколас Де Ланже

У разі виходу до наступних раундів

13:30. Вільна боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 97 кілограмів. Бронзовий фінал. Муразі Мчедлідзе - Магомедзан Магомедов

Нагадаємо, що вже сьогодні відбудеться церемонія закриття Олімпійських Ігор-2024, яку називають справжньою подорожжю у часі.

Літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік