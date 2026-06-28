Онофрійчук виграла два «золота» й «срібло» на Кубку виклику з художньої гімнастики

Українка успішно виступила на турнірі в Румунії

Вітчизняна гімнастка Таїсія Онофрійчук у неділю здобула три нагороди на Кубку виклику в румунському Клужі-Напоці. Про це повідомляє «Главком».

Вихованка Ірини Дерюгіної змагалася в окремих дисциплінах. У булавах вона зупинилася за крок від подіуму. Онофрійчук програла лише 0,1 бала польській спортсменці Ліліані Левіньскі, яка фінішувала третьою.

Реабілітувалася українська гімнастка в інших видах програми. У вправах із м'ячем Онофрійчук виграла срібну медаль. Переможницею стала та ж Левіньскі, яка випередила представницю України на 0,15 пункта.

Нарешті у вправах зі стрічкою та обручем Онофрійчук здобула золоті нагороди. Загалом на турнірі в Румунії українська гімнастка виграла чотири медалі. Напередодні вона взяла «срібло» в індивідуальному багатоборстві.

До слова, перед змаганнями Росія вирішила не їхати на Кубок виклику. Росіяни вирішили не їхати турнір через заборону на використання прапора та гімну. Обмеження анонсував мер Клужа-Напоки Еміль Бок.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація гімнастики зняла всі обмеження з Росії та Білорусі. Зокрема, тамтешні атлети знову змагатимуться в художній гімнастиці. Вони зможуть використовувати національну символіку.