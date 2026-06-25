Мер Клуж-Напоки Еміль Бок виступив проти появи символіки країни-агресора на змаганнях у його рідному місті

Заява мера румунського міста Клуж-Напока Еміля Бока про намір не допустити участі спортсменів із Росії з національною символікою на етапі Кубка виклику з художньої гімнастики обурила одіозного міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова. Про це повідомляє «Главком».

Раніше Бок висловив незгоду з поверненням російським спортсменам права виступати під символікою країни-агресора та заявив, що має намір не допустити її появи під час проведення турніру.

«Заяви представників влади румунського міста Клуж-Напока про готовність перешкодити виступу російських спортсменок на Кубку світу під національним прапором є кричущим порушенням Олімпійської хартії та принципу політичної нейтральності спорту.

У зв'язку з ситуацією, що виникла, Федерація гімнастики Росії вже звернулася до Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics), а Олімпійський комітет Росії – до Національного олімпійського комітету Румунії з вимогою щодо необхідності неухильного дотримання рішення виконкому World Gymnastics про скасування всіх обмежень щодо російських спортсменок під державним прапором під час Кубка виклику у Клуж-Напоці», – сказав Дегтярьов.

Етап Кубка виклику з художньої гімнастики проходитиме з 26 по 28 червня.

Нагадаємо, міністр спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов назвав перемоги російських спортсменів на Паралімпіаді-2026 маяком для російських окупантів.

«Мінспорт спільно з Паралімпійським комітетом Росії активно розвиває напрямок залучення учасників СВО (так російська пропаганда називає війну Росії проти України – «Главком») в адаптивний спорт.

Паралімпійський комітет веде системну реабілітацію з соціальної адаптації ветеранів, включаючи майстер-класи, спортивні змагання з їх участю.

І я бачу, що це хороша справа, яка допомагає дітям. вони, звичайно, окрім такого загальнонаціонального свята, служать маяком якраз для ветеранів спецоперації, бо хлопці бачили, що навіть з обмеженнями по здоров'ю можна себе знайти, можна досягти результатів та продовжувати славити Росію», – сказав Дегтярьов.

Збірна Росії посіла третє місце у медальному заліку Паралімпійських ігор в Італії.