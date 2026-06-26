Після заборони символіки. Росія не поїде на Кубок виклику з художньої гімнастики

Принципова позиція господаря змагань взяла гору над зняттям санкцій з росіян

Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася від участі в Кубку виклику в румунському Клужі-Напоці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерації гімнастики Росії.

Росіяни вирішили не їхати турнір через заборону на використання прапора та гімну. Обмеження анонсував мер Клужа-Напоки Еміль Бок. Він заявив, що не потерпить вивішування російських стягів і виконання тамтешнього гімну в час агресії проти України.

Російські функціонери намагалися оскаржити заборону Бока. Вони апелювали до зняття санкцій з гімнастів РФ навесні. Проте, мер міста знайшов аргументи на користь свого рішення.

Градоначальник заявив, що в момент отримання права на проведення змагань росіяни на міжнародній арені не виступали. Тож він закликав World Gymnastics опиратися на регламент, який був актуальним у той час. Змагання в Клужі-Напоці відбудуться 26-28 червня.

До слова, раніше Міжнародна федерація гімнастики зняла всі обмеження з Росії та Білорусі. Зокрема, тамтешні атлети знову змагатимуться в художній гімнастиці. Вони зможуть використовувати національну символіку.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.



