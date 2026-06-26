Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Після заборони символіки. Росія не поїде на Кубок виклику з художньої гімнастики

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Після заборони символіки. Росія не поїде на Кубок виклику з художньої гімнастики
Російська збірна залишилася за бортом змагань
фото: ТАСС

Принципова позиція господаря змагань взяла гору над зняттям санкцій з росіян

Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася від участі в Кубку виклику в румунському Клужі-Напоці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерації гімнастики Росії.

Росіяни вирішили не їхати турнір через заборону на використання прапора та гімну. Обмеження анонсував мер Клужа-Напоки Еміль Бок. Він заявив, що не потерпить вивішування російських стягів і виконання тамтешнього гімну в час агресії проти України.

Російські функціонери намагалися оскаржити заборону Бока. Вони апелювали до зняття санкцій з гімнастів РФ навесні. Проте, мер міста знайшов аргументи на користь свого рішення.

Градоначальник заявив, що в момент отримання права на проведення змагань росіяни на міжнародній арені не виступали. Тож він закликав World Gymnastics опиратися на регламент, який був актуальним у той час. Змагання в Клужі-Напоці відбудуться 26-28 червня.

До слова, раніше Міжнародна федерація гімнастики зняла всі обмеження з Росії та Білорусі. Зокрема, тамтешні атлети знову змагатимуться в художній гімнастиці. Вони зможуть використовувати національну символіку.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.

 
 

Теги: художня гімнастика російські спортсмени

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Назар Чепурний – найкращий спортсмен лютого 2026 року за версією НОК України
Український гімнаст Чепурний повідомив про амбітні плани на головні старти сезону
16 червня, 14:33
Будинок української гімнастки Єви Мелещук пошкоджено під час обстрілу Києва
Будинок української гімнастки Єви Мелещук пошкоджено під час обстрілу Києва
15 червня, 18:25
У травні 2022 року Олександра постраждала від ракетного удару по Затоці на Одещині
Українська гімнастка з протезом виграла золото на турнірі в Румунії
10 червня, 01:55
Таїсія Онофрійчук здобула бронзу у багатоборстві на Чемпіонаті Європи 2026
Онофрійчук стала бронзовою призеркою Євро 2026 з художньої гімнастики в багатоборстві
30 травня, 14:42
Ірина Дерюгіна: Найжахливіше, що в Європі та світі вони не розуміють цього
«Росія має лягти». Дерюгіна емоційно відреагувала на останній ракетний обстріл Києва
16 червня, 17:37
Михайло Дегтярьов відомий своєю підтримкою війни Росії проти України
Керівник російського спорту обурився через заяву мера румунського міста, який хоче заборонити прапор РФ
Вчора, 11:29

Новини

Усик сенсаційно відмовився від усіх чемпіонських поясів
Усик сенсаційно відмовився від усіх чемпіонських поясів
«Атлетіко» близький до купівлі переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ
«Атлетіко» близький до купівлі переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ
Після заборони символіки. Росія не поїде на Кубок виклику з художньої гімнастики
Після заборони символіки. Росія не поїде на Кубок виклику з художньої гімнастики
Зірковий тренер узгодив тривалий контракт зі збірною Італії – ЗМІ
Зірковий тренер узгодив тривалий контракт зі збірною Італії – ЗМІ
Прем'єр-ліга опублікувала календар на новий сезон
Прем'єр-ліга опублікувала календар на новий сезон
Нова Зеландія – Бельгія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Нова Зеландія – Бельгія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua