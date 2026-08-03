ЛНЗ отримав покарання від УЄФА за матч в єврокубках

Клуб з Черкас оштрафували та частково закрили домашній стадіон

Контрольно-дисциплінарний та етичний орган УЄФА (CEDB) покарав український клуб ЛНЗ за порушення регламенту в першому матчі проти «Гента» в 2-му раунді відбору Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УЄФА.

Команди провели матч 23 липня на стадіоні Orlen Arena у Плоцьку (Польща). Зустріч завершилась внічию – 0:0.

Після матчу УЄФА звернула увагу на два порушення:

Расизм та дискримінаційна поведінка з боку вболівальників, Ст. 14(2) Дисциплінарного регламенту УЄФА (DR)

Мінімальні медичні вимоги, Медичний персонал, Ст. 15(02) Медичного регламенту УЄФА

У результаті ЛНЗ зобов'язали сплатити штраф у розмірі 10 000 євро, а також частково закрили стадіон на наступний номінально домашній матч клубу в євро кубках. Обмеження торкнеться 10% місць на арені. За недотримання мінімальних медичних вимог покарання виявилося значно м'якшим – клуб отримав лише усне попередження.

Нагадаємо, що ЛНЗ вилетів з Ліги конференцій. Український клуб у матчі-відповіді знову зіграв унічию 0:0 з «Гентом», але програв в серії пенальті – 2:4.

До слова, «Динамо» дізналося потенційних суперників у плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Щоб потрапити до раунду плейоф киянам потрібно спершу здолати азербайджанський «Карабах» у третьому кваліфікаційному раунді. Поєдинки цієї стадії заплановані на 6 та 13 серпня.

Переможець протистояння «Динамо» – «Карабах» буде сіяним під час жеребкування завдяки високому клубному рейтингу азербайджанського клубу.

Після попереднього розподілу УЄФА визначила чотирьох потенційних суперників переможця цієї пари:

«Хетафе» (Іспанія);

переможець пари «Твенте» (Нідерланди) – ДАК 1904 (Словаччина);

переможець пари «Бейтар» (Ізраїль) – «Аустрія» Відень (Австрія);

команда, яка поступиться у протистоянні «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль) – ЦСКА Софія (Болгарія).

Матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 20 та 27 серпня. Переможці двоматчевих дуелей здобудуть право виступити в основному етапі турніру.