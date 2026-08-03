Мудрик прилетів у Гонконг на передсезонне турне «Челсі»

Українець розпочне підготовку до нового сезону в лавах «синіх»

Вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик після зняття заборони на футбольну діяльність прибув у Гонконг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на londonwillalwaysbeblue.

Фланговий виконавець приєднається до табору англійського гранда. «Челсі» під керівництвом Хабі Алонсо готується до нової кампанії у Південно-Східній Азії. На «синіх» чекають спаринги з туринським «Ювентусом» (5 серпня), італійським «Міланом» (8 серпня), малайзійським «Джохором» (9 серпня) та іспанським «Реал Сосьєдадом» (15 серпня).

Тренерський штаб «Челсі» прагне оцінити кондиції Мудрика після тривалого перебування поза тренувальним процесом. Українець навряд візьме участь в одному з контрольних матчів, але займатиметься з першою командою. Після турне менеджмент «синіх» ухвалить рішення щодо майбутнього вінгера.

Днями Футбольна асоціація Англії закрила провадження щодо українця та дозволила вінгеру відновити виступи. Мудрик пропустив майже два роки через позитивний тест на допінг. Упродовж цього періоду він не мав права навіть тренуватися з командою.

🚨BREAKING: Mudryk has arrived in Hong Kong, set to take part in Chelsea’s pre season 🇭🇰 pic.twitter.com/M56fDdJv30 — londonwillalwaysbeblue (@ldnwillbeblue) — londonwillalwaysbeblue (@ldnwillbeblue) August 3, 2026

Справа Мудрика

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх».

Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Мудрик у складі «Челсі»

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року. На флангах атаки «Челсі» конкурентами Мудрика будуть англієць Гіттенс, бразильський нападник Естеван, португалець Нету.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.