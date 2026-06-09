«Кудрівка» переграла «Агробізнес» і втримала місце в Прем'єр-лізі

Команда Олександра Протченка зберегла прописку в елітному дивізіоні

Волочиський «Агробізнес» поступився «Кудрівці» (2:2, пенальті – 2:3) у другому поєдинку плейоф за місце в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Главком».

Гості захопили ініціативу в дебюті. Проте, на моменти довелося зачекати. «Кудрівка» нарешті дісталася до воріт подолян на екваторі першого тайму. Думанюк після стандарту не переграв голкіпера з близької відстані.

А в наступній атаці Мачелюк заробив пенальті для представника УПЛ. Він увірвався в штрафний та впав після того, як Хмельовський кинувся оборонцю в ноги. Та після перегляду повтору арбітр нагородив Мачелюка «гірчичником» за симуляцію.

Згодом стався обмін змарнованими нагодами. Форвард «Агробізнесу» Кузьмин не переграв кіпера на ближній стійці після прострілу. А воротар подолян витягнув із-під поперечини удар Сторчоуса.

Зрештою, «Кудрівка» повела в рахунку перед перервою. Потімков класною діагоналлю знайшов у чужому штрафному Мачелюка. Оборонець прийняв м'яч і повз кіпера відправив у дальній кут.

На початку другої половини підопічні Олександра Протченка продовжили контролювати перебіг подій. «Кудрівка» змарнувала ще кілька моментів. Бєляєву та Нагнойному забракло влучності, а з випадом Овусу впорався Хмельовський.

«Агробізнес» в атаках виглядав скромнішим. Із пострілом Нижника впорався Яшков, а Гаврушко не поцілив у рамку. Та на 70-й хвилині подолянам вдалася зразкова атака – Гаврушко подав із правого флангу, а Богдан Козак головою класно переправив м'яч у сітку.

Останні 10 хвилин основного часу стала справжньою драмою. Спершу «Кудрівка» вдруге вийшла вперед. Це Світюха на вході в штрафний віддав на Лєгостаєва, а той переграв голкіпера. Та на передостанній хвилині Думанюк збив Різника в карній зоні, а Толочко холоднокровно реалізував одинадцятиметровий.

Довелося командам зіграти два додаткові тайми по 15 хвилин. Утім, сильно ризикувати обидва колективи не стали. Справа дійшла до серії пенальті, перед якою «Агробізнес» на фарт замінив Хмельовського на резервного воротаря Підківку.

Драма продовжилася і тут. Суперники не реалізували перші удари. А згодом Яшков і Підківка взяли ще по удару. Вирішальними стали п'яті спроби. Толочко цього разу відправив м'яч над воротами. Натомість Лєгостаєв одинадцятиметровий реалізував і забезпечив «Кудрівці» місце в УПЛ на сезон 2026/27.

Українська Прем'єр-ліга. Перехідні матчі

«Агробізнес» – «Кудрівка» – 2:2 (пенальті – 2:3; перший матч – 0:0)

Голи: Б. Козак, 70, Толочко, 90+1 (пенальті) – Мачелюк, 39, Лєгостаєв, 81

До слова, форвард київського «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.