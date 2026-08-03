Світоліна дізналася суперницю на старті турніру WTA 1000 у Торонто

Еліна Світоліна стартує на престижному тисячнику в Торонто

Українка зіграє свій перший матч 6 серпня

Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася свою суперницю на турнірі WTA 1000 у Торонто – нею стала іспанка Джессіка Бузас Манейро. Про це повідомляє «Главком».

Завдяки високій позиції у світовому рейтингу Світоліна отримала дев'ятий номер посіву в Торонто та розпочне виступи з другого кола. Її суперницею буде іспанка Джессіка Бузас Манейро, яка у двох сетах (6:2, 6:4) обіграла володарку вайлдкард з Канади Аріану Арсено.

Тенісистки мали три очні зустрічі, в усіх з яких перемагала українка. Востаннє Світоліній це вдавалося в другому колі турніру в Римі-2025.

На турнірі в Торонто виступатимуть п'ять українських тенісисток – в основній сітці турніру гратимуть Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева. Додамо, що Світоліна перемагала на цьому тисячнику у 2017 році.

Матч Світоліної проти Бузас Манейро на турнірі WTA 1000 у Торонто відбудеться в четвер, 6 серпня.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії. Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.