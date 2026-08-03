«Ньюкасл» оформив перехід воротаря з Чемпіонату світу

«Сороки» підсилили останній рубіж команди

Голкіпер збірної Чехії Лукаш Горнічек змінив португальську «Брагу» на англійський «Ньюкасл». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Страж воріт уклав із «сороками» контракт на п'ять років. «Брага» отримала за трансфер орієнтовно 30,58 млн євро. Влітку 2020 року «зброярі» віддали за нього чеському «Пардубіце» всього 900 тисяч.

За місце в основі Горнічек буде конкурувати з Ніком Поупом і Юеном Жауеном. Останнього «сороки» теж придбали в міжсезоння. Французький «Реймс» заробив на переході 21,5 млн євро.

Горнічек у минулому сезоні провів 55 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 51 м'яч. Зберіг ворота на замку чеський кіпер у 24-х поєдинках. На Чемпіонаті світу 2026 він був дублером Матея Коваржа.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.