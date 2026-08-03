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УЄФА висунула ультиматум ФІФА щодо Інфантіно: деталі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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УЄФА висунула ультиматум ФІФА щодо Інфантіно: деталі
Джанні Інфантіно може достроково залишити посаду президента ФІФА
фото: The Times

Конфлікт футбольних організацій поглиблюється

УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC Sport.

ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

У травні Інфантіно заявив, що планує переобиратися на посаду президента ФІФА у 2027 році. Після змін планів ФІФА Уельс став першою країною, що офіційно відкликав попередню підтримку чинному президенту організації.

В УЄФА додали, що вимагають «негайних заходів для ідентифікації, пошуку та збереження всіх документів» про інвестиційний план. Це включає «електронну пошту, миттєві повідомлення (WhatsApp, Signal, Teams, Slack та інші), смс-повідомлення, письмову кореспонденцію та нотатки зустрічей», що стосувалися «будь-якого працівника ФІФА».

Нагадаємо, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.

«УЄФА і 55 асоціацій, що входять до неї, єдині в думці. Ми одноголосно і беззастережно відкидаємо пропозицію ФІФА про передачу прав власності на Чемпіонат світу та інші змагання приватним інвесторам. Чемпіонат світу не можна розглядати як інвестиційний продукт. Це одна з найбільших спортивних спадщин футболу.

Вона створювалася поколіннями гравців, національними командами та вболівальниками з усіх континентів. Жодна її частина не повинна бути передана приватним інвесторам. Чемпіонат світу не продається», – йдеться у заяві УЄФА.

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Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Джанні Інфантіно

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