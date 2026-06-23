«Динамо» дізналось дати та час початку матчів проти «Університаті» в Лізі Європи

Гравці «Динамо» перед початком спарингу на зборі в Австрії

Перший поєдинок кияни зіграють 9 липня в польському Любліні

Офіційно затверджено розклад матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, зокрема і поєдинків київського «Динамо» проти румунської «Університаті» з Клужа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Динамо».

Перший поєдинок формально домашній для киян відбудеться 9 липня в польському Любліні на стадіоні «Арена Люблін». Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом (19:00 за місцевим).

Матч-відповідь запланований на 16 липня у Клуж-Напоці на стадіоні «Клуж Арена». Початок гри – о 20:30 за Києвом. Саме в цьому поєдинку визначиться учасник наступного раунду кваліфікації Ліги Європи.

«Динамо» завершило минулий сезон чемпіонату української Прем’єр-ліги на четвертому місці, однак завдяки перемозі в Кубку України здобуло право виступити у кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, головний тренер «Динамо» Ігор Костюк розповів про роботу команди на тренувальному зборі в Австрії та підготовку до матчів кваліфікації Ліги Європи.

«Команда в чудовому настрої зібралася після відпустки. Усі гравці пройшли медогляд, окрім тих, хто прибув безпосередньо до Австрії. Футболісти, залучені до національних збірних, приєднаються до нас найближчими днями.

Розуміємо, що легких суперників у кваліфікації Ліги Європи не буває, всі команди посідають високі місця у чемпіонатах своїх країн. Так, можливо, деякі інші варіанти на папері виглядали простішими, але жереб визначив саме «Університатю», й ми з повагою ставимося до цього суперника. Це міцна, добре організована команда з хорошими виконавцями.

Водночас концентруємося насамперед на собі. Попереду збір, підготовка, контрольні матчі, наше завдання – підійти до офіційних поєдинків у найкращому стані. Якщо хочеш досягати серйозних результатів у єврокубках, потрібно бути готовим перемагати будь-якого суперника, незалежно від жереба. Тому сприйняли результати жеребкування спокійно й уже готуємося до протистояння.

Глобально не будемо змінювати принципи підготовки, адже завжди налаштовуємо команду на максимальні вимоги та високий рівень конкуренції. Водночас, звісно, детально вивчатимемо суперника, аналізуватимемо його сильні й слабкі сторони та особливості гри», – розповів Ігор Костюк.