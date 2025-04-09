Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіона світу зі снукеру звинувачують у сексуальному насильстві над дітьми: деталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіона світу зі снукеру звинувачують у сексуальному насильстві над дітьми: деталі
47-річний шотландець Дотт – чемпіон світу (2006 рік) та дворазовий фіналіст світових першостей (2004 та 2010 роки)
фото: AP

Дотту пред'явлено обвинувачення у діях щодо хлопчика та дівчинки, яким на момент ймовірних інцидентів було близько 10 років

Чемпіона світу зі снукеру Грема Дотта звинувачують у сексуальному насильстві над двома малолітніми дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Дотту пред'явлено два обвинувачення у діях щодо хлопчика та дівчинки, яким на момент передбачуваних інцидентів було близько 10 років.

У судових документах стверджується, що чемпіон світу понад 25 років тому напав на дівчинку. Прокурори стверджують, що він «дав їй вказівку зняти нижню частину одягу», а потім «оголив свій статевий орган, перш ніж напасти на дитину».

У другому звинуваченні стверджується, що Дотт роздягнувся догола і увійшов у душ, коли хлопчик купався. Його також підозрюють у сексуальному насильстві над хлопчиком протягом 2006-2010 років.

47-річний шотландець Дотт – чемпіон світу (2006 рік) та дворазовий фіналіст світових першостей (2004 та 2010 роки). Він також є батьком двох дітей.

Нагадаємо, семиразовий чемпіон світу зі снукеру англієць Ронні О'Салліван прокоментував свою можливу участь у чемпіонаті світу зі снукеру.

«Поки що не знаю. Я ще не ухвалив рішення, ймовірно, ухвалю рішення, можливо, 17 або 18 квітня. Я не знаю, коли в мене перша гра, тому постараюся залишити собі якнайбільше часу. Я б дуже хотів поїхати туди і зіграти, я б дуже хотів мати впевненість у тому, щоб дістати свій кий і піти грати в снукер. Мені просто потрібно дати собі якнайбільше часу, щоб зрозуміти, в якому я стані, і зрозуміти, чи я зможу це зробити», – наводить слова О'Саллівана

У цьому сезоні Ронні О'Салліван вже відмовлявся від участі у кількох турнірах через проблеми зі здоров'ям.

49-річного О'Саллівана експерти та вболівальники називають найкращим гравцем в історії снукеру. 

О'Салліван – семиразовий чемпіон світу зі снукеру, восьмиразовий чемпіон турнірів Мастерс, восьмиразовий чемпіон Великобританії, десятикратний чемпіон Прем'єр-Ліги та переможець низки інших турнірів. Володар низки рекордів у снукері: за загальною кількістю виграних рейтингових турнірів, за кількістю максимальних брейків, сенчурі-брейків, сумою виграних призових у кар'єрі, загальною кількістю виграних турнірів Потрійної корони та інших.

У 2015 році за заслуги в професійній діяльності нагороджений офіцерським ступенем Ордену Британської імперії (OBE). Перший гравець в історії снукера, який заробив послідовно 9, 10, 11, 12, 13 і 14 млн фунтів стерлінгів призовими і зробив понад 1200 сенчурі-брейків за кар'єру.

Теги: діти снукер зґвалтування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За свою кар'єру Возняцкі виграла 30 одиночних турнірів WTA
Колишня найкраща тенісистка світу оголосила, що чекає на третю дитину
7 квiтня, 09:14
Загалом на територію України повернули 11 дітей
З окупації вдалося повернути сина українського військовополоненого
3 квiтня, 04:16
За словами посадовця, дані, які були задокументовані в рамках цієї програми «захищені»
США остаточно припинили фінансування програми з відстеження викрадених українських дітей
28 березня, 18:25
Дані Алвес здобув 43 титули за свою професійну кар'єру
Звинувачення Дані Алвеса у зґвалтуванні: у справі стався несподіваний поворот
28 березня, 13:40
Програма Єльського університету опікується розшуком дітей, викрадених Росією на окупованих територіях України
Білий дім поки продовжить підтримку програми з розшуку викрадених українських дітей
28 березня, 08:27
У минулому році Валієву було дискваліфіковано за вживання допінгу
Фігуристка Валієва взяла участь в з'їзді руху, який займається викраденням українських дітей
27 березня, 10:13
Інцидент стався на змаганнях «Швидка лижня» в Удмуртії
У РФ 15-річний лижник під час змагань ударив суперника ногою по голові
26 березня, 13:37
Два роки тому Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника Кремля та дитячої обмудсменки РФ за депортацію українських дітей
Єрмак розповів, скільки українських дітей викрала Росія
17 березня, 16:16
Позивачка стверджувала, що Тайсон зґвалтував її в лімузині в 1991 році
Звинувачення Майка Тайсона у зґвалтуванні: у справі стався неочікуваний поворот
12 березня, 13:53

Новини

Збірна України з волейболу сидячи здобула срібло Золотої Євроліги
Збірна України з волейболу сидячи здобула срібло Золотої Євроліги
«Космічна сума». Ексгравець ЦСКА розповів, скільки «Динамо» платило за відібрані у «Шахтаря» очки
«Космічна сума». Ексгравець ЦСКА розповів, скільки «Динамо» платило за відібрані у «Шахтаря» очки
У Серії А обрали найкращого гравця березня: яке місце посів Довбик
У Серії А обрали найкращого гравця березня: яке місце посів Довбик
Чемпіона світу зі снукеру звинувачують у сексуальному насильстві над дітьми: деталі
Чемпіона світу зі снукеру звинувачують у сексуальному насильстві над дітьми: деталі
Визначилися найкращі гравчині чемпіонату України з волейболу
Визначилися найкращі гравчині чемпіонату України з волейболу
Аргентинський голкіпер у Парижі потролив збірну Франції з футболу
Аргентинський голкіпер у Парижі потролив збірну Франції з футболу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
31K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
19K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
9782
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
9035
Чому російський цар Микола, а не Нікалай? Мовознавиця пояснила правило

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua