Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренер дебютантів Чемпіонату світу 2026 побив віковий рекорд турніру

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Тренер дебютантів Чемпіонату світу 2026 побив віковий рекорд турніру
Дік Адвокат переписав історію Кубка світу
фото: NU.cw

Орієнтир змінився зі старту змагань втретє

Керманич збірної Кюрасао Дік Адвокат став найстаршим тренером в історії чемпіонатів світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Analyst.

У день поєдинку проти національної команди Німеччини (1:7) нідерландцю виповнилося 78 років і 260 днів. Він майже на чотири роки перевершив досягнення чеха Мірослава Коубека. Той розпочав турнір у 74 роки 284 дні.

Сам Коубек побив рекорд бельгійського тренера Хуго Броса. Він привіз на Мундіаль національну команду Південної Африки. У день матчу-відкриття Кубка світу проти збірної Мексики (0:2) Бросу було 74 роки 62 дні.

Адвокат матиме нагоду покращити рекорд. На Кюрасао чекають щонайменше два поєдинки ЧС-2026. Зокрема, в ніч проти 21 червня «Блакитна хвиля» протистоятиме збірній Еквадору. Натомість 25 червня підопічні нідерландського фахівця зустрінуться з Кот-д'Івуаром.

Чим відомий Дік Адвокат

Уродженець Гааги, головними клубами ігрової кар'єри був рідний «Ден Гааг» і «Рода» з Керкраде. Тренером став на початку 80-х.

У різні роки працював у чемпіонатах Нідерландів, Шотландії, Німеччини, Росії, Англії, Туреччини. Також тренував низку національних команд (Нідерланди – тричі, ОАЕ, Республіка Корея, Бельгія, Росія, Сербія, Ірак). Найбільших успіхів досягнув на чолі ПСВ із Ейндговена, «Рейнджерс» із Глазго та пітерського «Зєніта». Зробив чемпіоном кожну з цих команд, а з російським грандом виграв Кубок і Суперкубок УЄФА.

Цьогорічний Мундіаль став для Адвоката третім у кар'єрі. Прем'єрним для нього був ЧС-1994 із національною командою Нідерландів.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(час початку матчів вказано за київським часом)

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 друга команда групи A – друга команда групи B
29 червня 20:00 переможець групи C – друга команда групи F
29 червня 23:30 переможець групи E – третя команда групи A/B/C/D/F
30 червня 04:00 переможець групи F – друга команда групи C
30 червня 20:00 друга команда групи E – друга команда групи I
1 липня 00:00 переможець групи I – третя команда групи C/D/F/G/H
1 липня 04:00 переможець групи A – третя команда групи C/E/F/H/I
1 липня 19:00 переможець групи L – третя команда групи E/H/I/J/K
1 липня 23:00 переможець групи G – третя команда групи A/E/H/I/J
2 липня 03:00 переможець групи D – третя команда групи B/E/F/I/J
2 липня 22:00 переможець групи H – друга команда групи J
3 липня 02:00 друга команда групи K – друга команда групи L
3 липня 06:00 переможець групи B – третя команда групи E/F/G/I/J
3 липня 21:00 друга команда групи D – друга команда групи G
4 липня 01:00 переможець групи J – друга команда групи H
4 липня 04:30 переможець групи K – третя команда групи D/E/I/J/L
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу
5 липня 00:00 переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу
5 липня 23:00 переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу
6 липня 03:00 переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу
6 липня 22:00 переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу
7 липня 03:00 переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу
7 липня 19:00 переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу
7 липня 23:00 переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
10 липня 22:00 переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
11 липня 00:00 переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
11 липня 04:00 переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
15 липня 22:00 переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу

До слова, раніше Кот-д'Івуар вирвав перемогу над збірною Еквадору під завісу поєдинку. Долю зустрічі вирішив один м'яч. Гол оформив півзахисник англійського «Манчестер Юнайтед» Діалло.

Нагадаємо, напередодні національна команда Японії врятувала нічию зі збірною Нідерландів на останніх хвилинах. У складі помаранчевих забили оборонець ван Дейк і нападник Саммервілл. Від японців відповіли хавбеки Накамура та Камада.

Читайте також:

Теги: ЧС-2026 рекорд НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Тре Крунур» яскраво стартували на турнірі
Збірна Швеції надупевнено переграла Туніс на Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 07:00
Після першого туру лідером групи Е стала збірна Німеччини
Кот-д'Івуар – Еквадор: як пройшов матч Чемпіонату світу з футболу
Сьогодні, 04:25
Австралія сенсаційно переграла Туреччину, яка вважалася фаворитом своєї групи
Від табору біженців до Чемпіонату світу 2026. Неймовірний шлях героя Австралії до мундіалю
Сьогодні, 01:46
Японія була першою командою, яка забезпечила собі право грати на Чемпіонаті світу, після господарів турніру
Японія вигризає нічию у Нідерландів у напруженому матчі на Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 00:59
Німеччина впевнено перемогла Кюрасао на Мундіалі
Вісім голів та відсутність сенсації. Німеччина розгромила Кюрасао у грі Чемпіонату світу
Вчора, 21:59
Штучні перешкоди завжди хтось намагається здолати
Кмітливий любитель хильнути майстерно пошив у дурні охорону на Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 16:36
Під час пресконференції гравці мали на собі білі браслети, де, окрім заявки команди, було і ім'я ексфорварда команди
Особливий жест. Португалія вшанує загиблого футболіста під час матчів Чемпіонату світу
Вчора, 13:24
«Соккеруз» вдалося зупинити Арду Гюлера
Австралія несподівано переграла збірну Туреччини на Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 08:58
Світова першість з футболу набирає обертів
Гаїті – Шотландія: результат поєдинку Чемпіонату світу з футболу
Вчора, 06:20

Новини

13 учасників Чемпіонату світу зробили спільну заяву з критикою на адресу президента УЄФА
13 учасників Чемпіонату світу зробили спільну заяву з критикою на адресу президента УЄФА
Моурінью знайшов чергового експідопічного на роль асистента в «Реалі»
Моурінью знайшов чергового експідопічного на роль асистента в «Реалі»
Іспанія – Кабо-Верде. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Іспанія – Кабо-Верде. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Тренер дебютантів Чемпіонату світу 2026 побив віковий рекорд турніру
Тренер дебютантів Чемпіонату світу 2026 побив віковий рекорд турніру
«Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років
«Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років
Збірна Швеції надупевнено переграла Туніс на Чемпіонаті світу 2026
Збірна Швеції надупевнено переграла Туніс на Чемпіонаті світу 2026

Новини

Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Сьогодні, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
12 червня, 18:13

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua