Іспанія – Кабо-Верде. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Іспанія – Кабо-Верде. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026Реклама
Чемпіон Європи проекзаменує дебютанта з Африки
Сьогодні, 15 червня 2026 року, збірна Іспанії на арені «Мерседес-Бенц Стедіум» в американській Атланті зустрінеться з національною командою Кабо-Верде в рамках першого туру Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».
Прогноз букмекерів GGBET на матч Іспанія – Кабо-Верде
Очікуваним лідером симпатій на 9:20 15 червня стала «Фурія Роха», впевнені фахівці GGBET. На ймовірну перемогу підопічних Луїса де ла Фуенте закладено коефіцієнт 1,08. Тим часом на потенційну звитягу кабовердійців запропоновано кеф 32,85. Підсумкову нічию оцінено балом 12,79. На безгольову нічию (0:0) виставлено коефіцієнт 19,39. Зате на тотал менше 2,0 закладено кеф 5,89.
Передматчевий стан команд
У рамках підготовки до Кубка світу Іспанія зіграла два контрольні поєдинки. Спершу команда де ла Фуенте розписала нічию (1:1) зі збірною Іраку. Голом відзначився нападник Торрес. А потім іспанці розібралися з Перу (3:1) зусиллями форварда Оярсабаля та хавбека Педрі. Третім забитим м'ячем виявився автогол голкіпера латиноамериканців.
Натомість збірна Кабо-Верде оформила два розгроми. Спершу «Сині акули» доволі несподівано переграли Сербію (3:0) з голами півзахисників Леніні та Лероя Дуарте, а також нападника Беншимола. Згодом підопічні Бубішти здолали Бермуди (3:0). Забитими м'ячами відзначилися півзахисники Віллі Семеду, да Кошта та Родрігес.
Реклама. 21+
Світовий футбольний турнір – подія, на яку ми чекали 4 роки. Це літо великої гри, і букмекерський бренд GGBET зустрічає його з усім, що любить справжній фан: глибокою лінією, одними з найкращих коефіцієнтів і атмосферою свята! Вмикай матчі, лови емоції, вболівай із GGBET!
Історія очних зустрічей
Прийдешній поєдинок стане першим між командами. Кабо-Верде вперше приїхала на Мундіаль, тож суперники могли зустрітися лише в товариських матчах. Утім, досі їхні шляхи не перетиналися навіть в спарингах. Також ніколи не протистояли один одному молодіжі та юнацькі збірні Іспанії та «Синіх акул».
Де дивитися матч Іспанія – Кабо-Верде
У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 2».
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Читайте також:
- Чемпіонат світу 2026. Повний розклад матчів футбольного турніру
- Чемпіонат світу 2026. Мексика, ПАР, Республіка Корея, Чехія: досьє на команди групи A
- Чемпіонат світу 2026. Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія: досьє на команди групи B
- Чемпіонат світу 2026. Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія: досьє на команди групи C
- Чемпіонат світу 2026. США, Парагвай, Австралія, Туреччина: досьє на команди групи D
- Чемпіонат світу 2026. Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор: досьє на команди групи E
- Чемпіонат світу 2026. Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс: досьє на команди групи F
- Чемпіонат світу 2026. Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія: досьє на команди групи G
- Чемпіонат світу 2026. Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай: досьє на команди групи H
- Чемпіонат світу 2026. Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія: досьє на команди групи I
- Чемпіонат світу 2026. Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія: досьє на команди групи J
- Чемпіонат світу 2026. Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія: досьє на команди групи K
Коментарі — 0