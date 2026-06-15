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Іспанія – Кабо-Верде. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Іспанія – Кабо-Верде. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Мікель Оярсабаль гратиме на вістрі атак іспанців
фото: RFEF

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Сьогодні, 15 червня 2026 року, збірна Іспанії на арені «Мерседес-Бенц Стедіум» в американській Атланті зустрінеться з національною командою Кабо-Верде в рамках першого туру Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Іспанія – Кабо-Верде

Очікуваним лідером симпатій на 9:20 15 червня стала «Фурія Роха», впевнені фахівці GGBET. На ймовірну перемогу підопічних Луїса де ла Фуенте закладено коефіцієнт 1,08. Тим часом на потенційну звитягу кабовердійців запропоновано кеф 32,85. Підсумкову нічию оцінено балом 12,79. На безгольову нічию (0:0) виставлено коефіцієнт 19,39. Зате на тотал менше 2,0 закладено кеф 5,89.

Передматчевий стан команд

У рамках підготовки до Кубка світу Іспанія зіграла два контрольні поєдинки. Спершу команда де ла Фуенте розписала нічию (1:1) зі збірною Іраку. Голом відзначився нападник Торрес. А потім іспанці розібралися з Перу (3:1) зусиллями форварда Оярсабаля та хавбека Педрі. Третім забитим м'ячем виявився автогол голкіпера латиноамериканців.

Натомість збірна Кабо-Верде оформила два розгроми. Спершу «Сині акули» доволі несподівано переграли Сербію (3:0) з голами півзахисників Леніні та Лероя Дуарте, а також нападника Беншимола. Згодом підопічні Бубішти здолали Бермуди (3:0). Забитими м'ячами відзначилися півзахисники Віллі Семеду, да Кошта та Родрігес.

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Історія очних зустрічей

Прийдешній поєдинок стане першим між командами. Кабо-Верде вперше приїхала на Мундіаль, тож суперники могли зустрітися лише в товариських матчах. Утім, досі їхні шляхи не перетиналися навіть в спарингах. Також ніколи не протистояли один одному молодіжі та юнацькі збірні Іспанії та «Синіх акул».

Де дивитися матч Іспанія – Кабо-Верде

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 2».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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