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Моурінью знайшов чергового експідопічного на роль асистента в «Реалі»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Моурінью знайшов чергового експідопічного на роль асистента в «Реалі»
Самі Хедіра та Жозе Моурінью в перший період на «Бернабеу»
фото: EFE

Чемпіон світу-2014 поповнить тренерський штаб португальця

Колишній півзахисник збірної Німеччини Самі Хедіра повернеться в мадридський «Реал» у новій ролі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Німець туніського походження стане помічником Жозе Моурінью. «Особливий» прагне мати перевірену людину в штабі. На Хедіру покладуть взаємодію у трикутнику клуб-тренерський штаб-команда.

Ексхавбек захищав кольори «вершкових» у 2010-2015 роках. Зокрема, три сезони він провів під керівництвом Моурінью. Разом із португальським фахівцем Хедіра виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії. Згодом німець поповнив колекцію трофеїв ще одним титулом Ла Ліги, Кубком чемпіонів, Суперкубком УЄФА та перемогою на Клубному чемпіонаті світу.

Раніше з роботою у штабі Моурінью в «Реалі» пов'язували щонайменше двох колишніх підопічних. Ідеться про співвітчизників тренера – ексоборонців мадридців Пепе та Рікарду Карвалью. «Вершкові» презентують нового керманича команди та його штаб у липні.

До слова, раніше «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, нещодавно «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Жозе Моурінью

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