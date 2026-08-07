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На Житомирщині чоловік раптово помер після проходженння ВЛК

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Житомирщині чоловік раптово помер після проходженння ВЛК
На Житомирщині розслідують смерть 46-річного чоловіка у ТЦК
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чоловік знепритомнів на території ТЦК, а згодом у нього зупинилося серце

У Коростені на території районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки помер 46-річний чоловік, якого доставили туди після перевірки військово-облікових документів. Попередньою причиною смерті називають раптову зупинку серця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП.

За даними центру комплектування, 6 серпня спільна група військовослужбовців районного ТЦК та представника Національної поліції перевірила документи чоловіка 1980 року народження. Було встановлено, що він порушив правила військового обліку та підлягає призову під час мобілізації як офіцер запасу.

Після цього чоловіка супроводили до Коростенського районного ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. За результатами медичного огляду ВЛК визнала його придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах і навчальних центрах, установах, медичних та логістичних підрозділах, а також підрозділах зв'язку, оперативного забезпечення й охорони.

О 14:38 чоловік раптово знепритомнів на території центру комплектування. Чергова зміна викликала бригаду екстреної медичної допомоги, яка прибула о 14:46. Уже в автомобілі швидкої допомоги в чоловіка зупинилося серце. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати його не вдалося. Згодом було констатовано смерть.

За попередньою інформацією медиків, імовірною причиною смерті могла стати раптова зупинка серця. У ТЦК заявили, що зовнішніх тілесних ушкоджень у чоловіка не виявили. За фактом події призначено службове розслідування.

Остаточну причину смерті мають встановити за результатами судово-медичної експертизи та необхідних процесуальних дій. У Житомирському обласному ТЦК та СП заявили, що співпрацюють із правоохоронцями та надають необхідну інформацію для проведення розслідування.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка, якого після перебування у Кременчуцькому РТЦК СП шпиталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями. 

Чоловік помер через закриту черепно-мозкову травму, перелом кісток черепа, а також через крововилив під оболонку та у речовину головного мозку. За даними правоохоронців, його могли бити тупим предметом.

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Теги: смерть Житомирщина ТЦК

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