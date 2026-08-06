Стало відомо, де і коли Хижняк проведе наступний професійний бій

Олександр Хижняк виступить на важливій події від промоутерської компанії Усика

Олімпійський чемпіон Парижа-2024 Олександр Хижняк (2-0, 2 КО) вже цього місяця знову вийде на професійний ринг. Про це повідомив інсайдер Макс Діденко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на блогера Макса Діденка, відомого як «Тайк Майсон».

Деталі третього професійного бою

Український боксер проведе свій наступний поєдинок 22 серпня у Львові в межах вечора боксу від промоутерської компанії Usyk 17 Promotions, присвяченого 35-й річниці Незалежності України. Для Хижняка це – третій бій у професійній кар'єрі та другий менш ніж за місяць.

Попередній поєдинок українець провів 25 липня в Саудівській Аравії, де в андеркарді вечора боксу за участю Ентоні Джошуа ефектно нокаутував француза Ленні Патрача (8-1-1, 5 КО). Перемога стала другою достроковою для Хижняка на професійному рингу та підтвердила його високий рівень готовності.

Хто стане суперником?

За інформацією блогера, ім'я наступного суперника поки що не розголошується. Водночас відомо, що українець готується до 10-раундового поєдинку, який стане найдовшим випробуванням у його професійній кар'єрі. Після успішного виступу в Ер-Ріяді Хижняк практично не мав часу на відпочинок. Повідомляється, що після повернення до України він одразу приступив до нового тренувального збору, аби встигнути підготуватися до бою у Львові.

Нагадаємо, що українець Олександр Хижняк здобув другу перемогу у професійному боксі, нокаутувавши француза Ленні Патрача.

Нокаутувати Патрача Хижняку вдалося вже у другому раунді. Спершу український боксер відправив француза у нокдаун, а згодом через кілька секунд – ще раз, після чого рефері достроково зупинив бій.

Для Хижняка це був перший бій за кордоном. Його поєдинок відбувся під час вечора боксу у Саудівській Аравії, головною подією якого є бій Ентоні Джошуа проти Крістіана Пренги.