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У Києві на проспекті Бандери сталася смертельна ДТП, винуватця затримано

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві на проспекті Бандери сталася смертельна ДТП, винуватця затримано
ДТП сталася близько 21:00
фото: Національна поліція України

Унаслідок сильного удару керманич Volkswagen отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події

Ввечері 26 липня в Оболонському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Поліцейські затримали водія автомобіля Daewoo Nubira, який спричинив аварію на проспекті Степана Бандери. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

За даними правоохоронців, автопригода сталася близько 21:00. Водій Daewoo Nubira рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням та врізався у Volkswagen Passat під керуванням 57-річного чоловіка, який їхав попереду в тому ж напрямку.  

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Volkswagen отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.

Смертельна ДТП сталася на проспекті Степана Бандери
Смертельна ДТП сталася на проспекті Степана Бандери
фото: Національна поліція України/Facebook

Водій Daewoo зазнав тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості та був доставлений до лікарні. Ним виявився 39-річний військовослужбовець, який перебував у статусі СЗЧ. 

За зовнішніми ознаками чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, однак від проходження огляду на приладі «Драґер» відмовився. Наразі очікуються висновки судово-медичної експертизи. 

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, попри позитивну динаміку порівняно з 1990-ми, ситуація з безпекою на українських дорогах і сьогодні лишається гострою – про це детально писав «Главком» у колонці «Математика смертності: що не так із безпекою на українських дорогах». Лише за перші чотири місяці 2025 року на дорогах України загинули 815 людей, ще понад 8,3 тисячі дістали поранення. 

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Теги: ДТП Київ смерть поліція

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