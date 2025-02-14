Мирні переговори з РФ. Макрон виступив із попередженням

Президент Франції застеріг від того, щоб США та Росія самостійно визначали майбутню безпеку Європи, минаючи інтереси європейських лідерів

«Мир, який є капітуляцією, буде поганою новиною для всіх, і це стосується не лише України, але й інших країн»

Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що мир ціною капітуляції України не означає нічого хорошого для Заходу. Про це він заявив у інтерв’ю Financial Times, яке цитує The Guardian.

Президент Франції Еммануель Макрон виступив з попередженням, що будь-яка мирна угода, яка призводить до «капітуляції», буде «поганою новиною для всіх», зокрема для США. Це сталося на тлі побоювань у Європі, що Росія та США можуть без участі європейських лідерів вирішити майбутню безпеку континенту, що включає можливі поступки з боку Вашингтону.

Макрон підкреслив, що лише Україна, а саме президент Володимир Зеленський, має право вести переговори з Росією про припинення війни. Він зазначив, що, хоча питання територіальної цілісності та суверенітету України повинні бути в центрі обговорення, Європа також повинна брати участь у забезпеченні регіональної безпеки.

«Мир, який є капітуляцією, буде поганою новиною для всіх, і це стосується не лише України, але й інших країн», – сказав Макрон, наголосивши на важливості європейської ролі в цих переговорах.

Ці заяви прозвучали на фоні зауважень Дональда Трампа, який припустив, що Росія може не бути готовою йти на значні поступки під час переговорів. Президент Франції застеріг від того, щоб США та Росія самостійно визначали майбутню безпеку Європи, минаючи інтереси європейських лідерів. Він також додав, що після можливого припинення вогню, переговори з Росією мають проводитися виключно українською стороною.

На думку Макрона, роль європейців в обговоренні гарантій безпеки для регіону та майбутніх рамок безпеки є критично важливою. «Міжнародне співтовариство, і з особливою роллю європейців, має визначити ці гарантії для всієї Європи», – підсумував він.

Нагадаємо, стало відомо, що Трамп має намір особисто зустрітися з Путіним та Сі Цзіньпіном.

Також глава Пентагону припустив можливість надання Україні ядерної зброї.