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«Велика сімка» планує переглянути обмеження ціни на російську нафту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Велика сімка» планує переглянути обмеження ціни на російську нафту
Ціна на російську нафту зараз складає $60 за барель
фото з відкритих джерел

Країни «Великої сімки» хочуть підштовхнути Російську Федерацію до переговорів про справжній мир

Країни G7 хоче переглянути обмеження ціни на російську нафту. Це потрібно для того, щоб зменшити прибутки Російської Федерації. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає агентство, міністри фінансів G7 можуть спільно переглянути встановлену межу ціни на російську нафту, яка зараз складає $60 за барель. Воно було запроваджене, щоб скоротити доходи Москви від експорту енергоресурсів.

Bloomberg пише, крок має на меті збільшити витрати Росії на війну в Україні, щоб підштовхнути її до переговорів про справжній мир. Водночас наразі невідомо, чи всі країни G7 підтримують запропонований документ у його нинішньому вигляді.

Документ має бути оприлюднено 24 лютого. Водночас його текст може змінитися, оскільки обговорення досі тривають.

Нагадаємо, найбільшу нафтоперекачувальну станцію «Кропоткінська», що належить «Каспійському трубопровідному консорціуму» (КТК), виведено з ладу внаслідок атаки дронів.

Як повідомлялося, у ніч на 13 лютого дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь», що у Тверській області РФ, яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

Зазначимо, за перший місяць 2025 року на території Російської Федерації було атаковано понад 25 стратегічних об'єктів. Вони мають важливе значення для військового сектора країни-агресорки.

До слова, президент США Дональд Трамп хоче, щоб Саудівська Аравія знизила ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні. Проте, найімовірніше, влада нафтової країни політика не почула. Адже Саудівська Аравія у березні різко підвищить ціни на нафту для покупців з азійських та європейських країн.

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Теги: санкції нафта росія ціни Велика сімка

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