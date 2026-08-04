Син легендарного барабанщика підписав контракт із німецьким клубом

Меттью Коллінз виступатиме в аматорській команді зі славетним минулим

21-річний півзахисник Метью Коллінз, син легендарного британського музиканта, вокаліста та барабанщика гурту Genesis Філа Коллінза, продовжить футбольну кар'єру в Німеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TalkSport.

Повернення до Німеччини

Метью Коллінз є наймолодшим із п'яти дітей Філа Коллінза. Його родина добре відома у світі музики та кіно. Сестра Лілі Коллінз здобула світову популярність як акторка серіалу «Емілі в Парижі», брат Нік став барабанщиком і музикантом, а Саймон і Джоелі також пов'язали своє життя з творчими професіями.

Молодий футболіст успішно пройшов перегляд у «Мюнхені 1860» та підписав контракт із клубом, який діятиме до червня 2027 року. Коллінз народився в Женеві, але футбольне становлення пройшов у Німеччині. Під час літніх зборів він справив позитивне враження на тренерський штаб і керівництво клубу, швидко адаптувавшись до нової команди. Виконавчий директор «Мюнхена 1860» Томас Пробст зазначив, що півзахисник добре проявив себе як на полі, так і поза ним, а його підписання стане важливим підсиленням складу перед новим сезоном.

Сам Коллінз також не приховував позитивних емоцій після переходу. За його словами, вже під час першого тренування він відчув особливу атмосферу клубу та був вражений підтримкою місцевих уболівальників, які традиційно вважаються одними з найвідданіших у Німеччині.

Кар'єра Коллінза

Футбольний шлях гравця розпочався в академіях «Асторії Вальдорф» і «Ганновера 96». У 2023 році він перебрався до австрійського «ВСГ Тіроль», де навіть виходив на поле в товариському матчі проти «Баварії» Гаррі Кейна. Минулий сезон півзахисник провів у складі «Аустрії Зальцбург», яка виступає у другому дивізіоні чемпіонату Австрії.

Новим клубом Коллінза став один із найісторичніших футбольних колективів Німеччини. «Мюнхен 1860» був серед засновників Бундесліги у 1963 році, здобув чемпіонський титул у 1966-му та двічі вигравав Кубок Німеччини. Але останніми роками клуб переживає непростий період. Після восьмого місця у Третій лізі команда не змогла отримати необхідну фінансову ліцензію й була переведена до Регіональної ліги, де тепер намагатиметься повернутися до професіонального футболу.

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