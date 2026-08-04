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Жертви шахрайської схеми. Збірна Киргизстану з тхеквондо не вилетіла на Чемпіонат Азії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Жертви шахрайської схеми. Збірна Киргизстану з тхеквондо не вилетіла на Чемпіонат Азії
Збірна Киргизстану з тхеквондо через дії шахраїв може пропустити континентальну першість

Чемпіонат Азії під егідою Міжнародної федерації тхеквондо (ITF) пройде в Улан-Баторі з 5 по 9 серпня

Збірна Киргизстану з тхеквондо не змогла вилетіти на Чемпіонат Азії через шахрайську схему з квитками. Про це повідомив віцепрезидент федерації тхеквондо ITF Киргизстану Сардор Рахімшаїхов, інформує «Главком».

За словами функціонера, у вівторок, 4 серпня, команда мала вже проходити акредитацію для участі у чемпіонаті, який розпочинається у середу, 5 серпня в Улан-Баторі (Монголія). Проте жінка, якій перевели понад 2 млн сомів (близько $23 тис.), не придбала авіаквитки спортсменам.

Рахімшаїхов також заявив, що команда ще має невеликі шанси потрапити на Чемпіонат Азії.

Чемпіонат Азії з тхеквондо під егідою Міжнародної федерації тхеквондо (ITF) пройде в Улан-Баторі з 5 по 9 серпня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) зберегла бан російських команд на сезон 2026/27.

Рада ІІХФ розглянула запит Федерації хокею Росії щодо дозволу їй виступати в чемпіонатах світу різних категорій. Зокрема, росіяни прагнули повернутися на дорослі, молодіжні та юнацькі турніри. Ідеться про чоловічі та жіночі змагання.

За підсумками цього розгляду Рада постановила, що Росії через тривалі побоювання щодо безпеки та цілісності спорту не дозволять брати участь в таких чемпіонатах у сезоні 2026/27:

  • Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків
  • Молодіжний чемпіонат світу
  • Юнацький чемпіонат світу серед чоловіків
  • Юнацький чемпіонату світу серед жінок

Водночас функціонери окремо розглянуть право Росії на участь в Чемпіонаті світу 2027 серед жінок. Розгляд питання запланований на листопад. Рішення ухвалять, зважаючи на обставини та оцінки ризиків на той момент.

Теги: тхеквондо Киргизстан спорт

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Жертви шахрайської схеми. Збірна Киргизстану з тхеквондо не вилетіла на Чемпіонат Азії
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