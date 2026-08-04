Андрій Шевченко: Мені було боляче

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував вчинки своїх колишніх партнерів по італійському футболу, які співпрацювали з російськими компаніями або відвідували Росію після початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport Mediaset.

«Я висловив своє розчарування, і вони це знають. Їм доведеться з цим жити, це їхній вибір. Поки що наші стосунки припинені. Мені було боляче», – заявив Шевченко.

Зазначимо, що Андрій Шевченко насамперед згадує легендарних італійських футболістів та чемпіонів світу 2006 року Андреа Пірло, Марко Матерацці та Франческо Тотті, які відвідували Росію вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема Пірло та Матерацці відвідали Москву в травні 2026 року, де вони були присутні на фіналі Кубка Росії у статусі почесних гостей. Візит став причиною жорсткої критики в Європі та Україні, а через зв'язки Пірло з російським букмекерським бізнесом його згодом викреслили зі списку кандидатів на посаду головного тренера збірної Італії. Матерацці пізніше публічно вибачився та заявив, що шкодує про свою поїздку.

Тотті їздив до Москви навесні 2025 року як почесний гість спортивного заходу. Його візит також викликав хвилю обурення серед українських та італійських уболівальників. Згодом через цей вчинок українська медіакоманда Ruh Media Team публічно відмовилася тиснути йому руку на одному з міжнародних медіатурнірів.

Нагадаємо, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк відреагував на відмову Італійської федерації футболу від призначення Андреа Пірло керманичем національної команди.

Фахівець не став головним тренером «адзуррі» через співпрацю з російською букмекерською конторою Fonbet. Пірло не тільки рекламував компанію, а й брав участі в її публічних заходах. Пропаганда РФ використовувала цей факт у власних цілях.

«Кейс із відмовою у призначенні Андреа Пірло на посаду головного тренера збірної Італії – дуже показовий і важливий сигнал для всього світу. Будь-яка співпраця з Росією сьогодні – це високі токсичні ризики для репутації та кар'єри. Особливо коли йдеться про російський бізнес, такий як букмекери на кшталт Fonbet, що перебувають під жорсткими санкціями через безпосереднє фінансування держави-агресора. На Fonbet та його власників ще у 2023 році накладені українські санкції», – заявив Власюк.