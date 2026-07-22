Лідер «Манчестер Сіті» підписав новий контракт

Вихованець «містян» продовжить виступи за гранд

Англійський «Манчестер Сіті» уклав новий договір із півзахисником Філом Фоденом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Новий контракт розрахований до літа 2030 року. Попередня угода була чинна до кінця прийдешнього сезону. Атакувальний хавбек залишається в першій команді «містян» із кампанії 2017/18.

Фоден не поїхав на Чемпіонат світу 2026 зі збірною Англії. Новий сезон «Манчестер Сіті» розпочне поєдинком за Суперкубок Англії. Протистояння з лондонським «Арсеналом» заплановане на 16 серпня у Кардіффі.

У минулій кампанії Фоден провів 50 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і сім результативних передач. У складі «містян» півзахисник завоював 19 трофеїв.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.