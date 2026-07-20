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Мессі відмовився повертатися до Аргентини після поразки у фіналі Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Мессі відмовився повертатися до Аргентини після поразки у фіналі Чемпіонату світу
На мундіалі Мессі відзначився вісьмома забитими м'ячами
фото: Getty Images

У фінальному матчі Чемпіонату світу збірна Аргентини з рахунком 0:1 у додатковий час поступилася іспанцям

Ліонель Мессі не полетів до Аргентини після поразки південноамериканської збірної від іспанців у фінальному матчі Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TyC Sports.

Також після гри з Іспанією до Аргентини не вирушили ще дев'ять гравців збірної.

«Деякі футболісти збірної вирушать безпосередньо з США до різних пунктів призначення, щоб повернутися до своїх клубів або розпочати період відпочинку», – йдеться у заяві Асоціації футболу Аргентини.

На мундіалі Мессі відзначився вісьмома забитими м'ячами.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.

Теги: Ліонель Мессі НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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