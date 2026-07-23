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«Полісся» влаштувало гольову феєрію з «Копенгагеном» у кваліфікації Ліги конференцій

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Полісся» влаштувало гольову феєрію з «Копенгагеном» у кваліфікації Ліги конференцій
Житомиряни не втримали переможний рахунок
фото: ФК «Полісся»

Підопічні Руслана Ротаня гідно протистояли міцному супернику

Житомирське «Полісся» розійшлося миром із данським «Копенгагеном» (3:3) у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Команди стартували без розвідки та в перші хвилини обмінялися голами. «Леви» відкрили рахунок – Мадсен перехопив м'яч і віддав Роберту на лінії штрафного, а той поклав у дальню «дев'ятку». У відповідь Краснопір відправи м'яч у ворота з другого поверху після комбінації за участі Андраде та Назаренка.

Далі «поліські вовки» захопили ініціативу та почали тринькати моменти. Зокрема, тричі з непоганих позицій схибив Андрієвський. Федор головою не влучив у рамку воріт, а Томандзото з дистанції розім'яв голкіпера.

Тиск житомирян дався взнаки до перерви. На 36-й хвилині команда Руслана Ротаня скористалася контратакою. Андрієвський перехопив передачу Судзукі, а далі Федор після відскоку з центру штрафного відправив м'яч у дальній кут.

Зі стартом другої половини «Копенгаген» кинувся атакувати. Найактивнішим у лавах данського гранда був Роберт, який двічі змусив попрацювати Бущана. Та втретє поспіль врятувати житомирян кіпер не зумів – Ельюнуссі протягнув м'яч у штрафний та віддав на того ж Роберта, а бразилець влучно пробив.

На певний час «Полісся» знову заволоділо ініціативою. Утім, свої нагоди житомиряни не реалізували. Федор і Томандзото пробили над воротами, а Брагару трохи не підправив м'яч у дальній кут діагональним ударом.

Новий спалах активності припав на фінальні 10 хвилин. Спершу Корнеліус на лінії штрафного елегантно залишив під удар Мадсену, а той технічно поклав у дальній кут воріт Бущана. Та «поліські вовки» відповіли своїм голом – Філіппов із кількох метрів вгатив м'яч у сітку після передачі Велетня.

Більше команди не забивали. Доля путівки в наступний раунд вирішиться за тиждень. Матч-відповідь у Копенгагені зіграють 30 липня.

Ліга конференцій 2026/27. Кваліфікація, другий раунд

«Полісся» – «Копенгаген» – 3:3

  • Голи: Краснопір, 6, Федор, 36, Філіппов, 88 – Роберт, 4, 55, Мадсен, 83

До слова, форвард Сікан оформив розкішний гол у кваліфікації Ліги Європи. Українець відзначився забитим м'ячем за «Андерлехт». У футболці бельгійського гранда він класно виконав штрафний.

Нагадаємо, київське «Динамо» зазнало поразки від ПАОКа в кваліфікації Ліги Європи. Столичний гранд програв домашній поєдинок грецькому колективу (2:3). Голи оформили хавбеки Бражко та Лонвейк.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Полісся» Ліга конференцій ФК «Копенгаґен»

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