«Тоттенгем» продав перспективного оборонця за понад 50 млн євро

Лука Вушковіч нарешті виступатиме в АПЛ

Балканець змінив прописку в межах чемпіонату Англії

Лондонський «Тоттенгем» відпустив центрбека Луку Вушковіча в «Брайтон». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Чайки» віддали за юного хорвата орієнтовно 54 млн євро. Він уклав із середняком англійської Прем'єр-ліги контракт на п'ять років. Сторони передбачили в договорі пункт щодо продовження співпраці ще на сезон для клубу.

«Брайтон» виграв чималу конкуренцію за Вушковіча. Зокрема, оборонцем активно цікавилася іспанська «Барселона». Новачок «чайок» так і не зіграв жодного поєдинку за «Тоттенгем».

«Шпори» придбали Вушковіча торік за 11 млн євро. Набиратися досвіду центрбека лондонці відпустили в німецький «Гамбург». Там він став одним із відкриттів кампанії 2025/26 Бундесліги.

У минулому сезоні Вушковіч провів 30 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав шість голів. На Чемпіонаті світу 2026 центрбек зіграв один поєдинок за національну команду Хорватії.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.