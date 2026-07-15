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Парагвайська сенаторка, яка принижувала Мбаппе, прокоментувала поразку Франції

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Парагвайська сенаторка, яка принижувала Мбаппе, прокоментувала поразку Франції
Кіліан Мбаппе в розпачі після поразки від Іспанії
фото: Getty Images

Селесте Амарілья ніяк не вгамується

Скандально відома сенаторка Парагваю Селесте Амарілья не втратила можливість потролити збірну Франції після поразки у півфіналі Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Збірна Франції не змогла пробитися до фіналу Чемпіонату світу 2026, поступившись Іспанії (0:2). Поразка спровокувала в соцмережах хвилю тролінгу на адресу команди Дідьє Дешама, яку до гри вважали головним фаворитом мундіалю.

До глузувань з французів доєдналася і Амарілья, яка опублікувала у своїх соцмережах промовисте відео з натяком, що вона краще промовчить, і супроводила його коротким підписом: «Франція – Іспанія 0:2».

Цей епізод стався на тлі гучного скандалу, який вибухнув кількома днями раніше після матчу 1/8 фіналу ЧС-2026 між Францією та Парагваєм (1:0). Тоді Амарілья влаштувала публічний конфлікт із зірковим французом Кіліаном Мбаппе. Зокрема, Амарілья зробила образливу заяву щодо Мбаппе, який не потис руку воротарю парагвайців Орландо Хілю, і дозволила собі низку вкрай різких, расистських та образливих висловлювань на його адресу.

«Цей дикун навіть не навчився писати. Замість материнського молока він смоктав кокоси, а найосвіченішими істотами, яких він коли-небудь чув, були шимпанзе. Ти мав показати йому середній палець, Орландо Хіль. Я роблю це в Сенаті – і нічого не відбувається!

Колонізований камерунець, який прикидається французом, злопам'ятний, нувориш, зарозумілий і потворний. Він був нервовим та наляканим весь матч, як і вся його команда. Вони навіть не змогли забити жодного гола, виграли випадково», – заявила Амарілья.

Нагадаємо, згодом Мбаппе в соцмережі Х відповів на висловлювання Амарільї, назвавши її «жінкою, яку зневажають».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Кіліан Мбаппе

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