Потужний матч Фесенка, перемоги Кравцова та Пустового. Результати українців у Європі

У чемпіонаті Польщі українські баскетболісти вже завершили сезон

Український центровий Кирило Фесенко провів вдалий матч у складі «Авелліно». Бігмен допоміг своїй команді на виїзді перемогти «Віртус» у чемпіонаті Італії (70:64). Вийшовши у старті, Фесенко відіграв 24 хвилини, набрав 15 очок, зібрав 15 підбирань, зробив дві передачі та два блок-шоти. Рейтинг ефективності українця склав 34



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В’ячеслав Кравцов

У чемпіонаті Польщі українські баскетболісти вже завершили сезон

Український центровий Кирило Фесенко провів вдалий матч у складі «Авелліно». Бігмен допоміг своїй команді на виїзді перемогти «Віртус» у чемпіонаті Італії (70:64).

Вийшовши у старті, Фесенко відіграв 24 хвилини, набрав 15 очок, зібрав 15 підбирань, зробив дві передачі та два блок-шоти. Рейтинг ефективності українця склав 34 бали.

Центровий збірної України Артем Пустовий допоміг «Обрадойро» оформити домашню перемогу у матчі чемпіонату Іспанії проти «Більбао» (70:69). Вийшовши з лави, бігмен відіграв 17 хвилин, набрав вісім очок, зробив п’ять підбирань та одну передачу.

Капітан збірної України В’ячеслав Кравцов допоміг «Ешкішехіру» перемогти «Ушак Спортіф» у домашній грі чемпіонату Туреччини (85:84). Бігмен вийшов у старті, відіграв 20 хвилин, набрав 10 очок, зробив два підбирання та дві передачі.

Український свінгмен грецького «Промітеаса» Олександр Липовий відіграв 22 хвилини у виїзному матчі чемпіонату Греції проти АЕКу. Команда гравця української збірної перемогла з рахунком 76:75, а Липовий, вийшовши у старті, набрав п’ять очок, зібрав сім підбирань і зробив дві передачі.

«П’єно Жвайгждес» форварда збірної України В’ячеслава Боброва минулого тижня провів два матчі. У першій грі команда українця вдома перемогла «Вітаутас» розігруючого збірної України Дениса Лукашова (79:73). Бобров, вийшовши у старті, відіграв 30 хвилин, набрав п’ять очок, зібрав дев’ять підбирань і зробив дві передачі. Лукашов у цьому матчі також вийшов у старті, відіграв 23 хвилини, набрав сім очок, зібрав п’ять підбирань, зробив чотири передачі та перехоплення.

У другому матчі тижня «П’єно Жвайгждес» вдома поступився «Жальгірісу» (76:85), а Бобров, також вийшовши у старті, отримав 19 хвилин ігрового часу, набрав 12 очок, зібрав два підбирання та зробив два перехоплення.

«Ювентус» форварда збірної України Максима Корнієнка вдома переміг «Шауляй» (93:90), а легіонер, відігравши 24 хвилини, набрав вісім очок, зібрав дев’ять підбирань, зробив дві передачі та перехоплення.

Румунський «Пітешті» українського бігмена Андрія Агафонова програв виїзний матч національної першості, поступившись «Ораді» (68:88). Агафонов вийшов у старті та відіграв 25 хвилин, набравши шість очок, зібрав чотири підбирання, зробив два блок-шоти й одне перехоплення.

Обидва українські легіонери, які представляють нашу країну у Польщі, завершили боротьбу у першому раунді плей-офф. «Роса Радом» Ігоря Зайцева з рахунком 1:3 програла серію «Штельмету», а «Даброва Горниця» Віталія Коваленка 0:3 поступилась «Торуні».

Зайцев у першому матчі минулого тижня, який його команда програла вдома з рахунком 60:71, вийшов у старті, набрав 12 очок, зібрав шість підбирань і зробив три блок-шоти. У заключній грі сезону команда бігмена також зазнала домашньої поразки (83:93), а Зайцев, вийшовши у старті, отримав 27 хвилин ігрового часу, набрав 11 очок, зібрав п’ять підбирань і зробив два блок-шоти.

«Даброва Горниця» Коваленка минулого тижня провела одну гру, завершивши сезон домашньою поразкою (69:84). Український форвард вийшов у старті, відіграв 26 хвилин, набрав два очки, зібрав три підбирання, зробив передачу та блок-шот.

Джерело: ФБУ