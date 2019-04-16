Президент Федерації футболу Маріуполя: Володю, їдь до Москви - може, Кремль займеться



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Володимир Зеленський

У понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. В результаті пожежі щонайменше один рятувальник отримав серйозні поранення

Президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов опублікував повідомлення в соціальній мережі на адресу кандидата в президенти України Володимира Зеленського після його візиту в Париж за кілька днів до пожежі в Нотр-Дам-де-Парі.

«Термінова новина. Зеленського відмовляються пускати до себе країни Євросоюзу. Після відвідин Франції, згорів собор Паризької Богоматері. Володю, їдь до Москви, може, Кремль займеться», - написав Журавльов в Facebook

Нагадаємо, 12 квітня в Парижі відбулася зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, пожежники взяли під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі вдалося зберегти, але шпиль і дах повністю згоріли.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. В результаті пожежі щонайменше один рятувальник отримав серйозні поранення.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.