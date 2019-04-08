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    Президент «Інгульця»: Добре, що нам попалася «Зоря»

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    Олександр Поворознюк каже, що його постійно недооцінюють - Президент «Інгульця»: Добре, що нам попалася «Зоря»
    Олександр Поворознюк каже, що його постійно недооцінюють
    Футбол 24

    Олександр Поворознюк каже, що було б сенсацією, якби його команда не пройшла «Карпати»

    Президент «Інгульця» Олександр Поворознюк прокоментував кубковий чвертьфінальний матч своєї команди з «Карпатами», а також поділився очікуваннями від півфінального матчу з «Зорею».

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    «Емоції ще переповнюють, ще під враженням, проте в той же час хочу подякувати всім уболівальникам, які приїхали нас підтримати. Їх було дійсно багато, враховуючи, що ми за два дні перенесли гру. Велике спасибі їм, що приїхали нас підтримати в Олександрію. це і ваша заслуга, що ми вийшли в півфінал.

    Сенсація? Це як подивитися. Якщо аналізувати гру, сенсація була б, якщо б «Карпати» пройшли. Сенсація була б, якби ми програли «Карпатам». Ну, це право аналітиків і експертів говорити про сенсацію, у них своя робота.

    Напевно, добре, що в півфіналі дісталася «Зоря». Тому що нас недооцінюють. Як мене по життю, так і мою команду. Я запрошую всіх на стадіон підтримати нашу команду і хочу сказати, що ми можемо програти, але програємо гордо і підемо з поля з високо піднятою головою. Бій ми дамо і бій дамо серйозний», - сказав Поворознюк в інтерв'ю на  Youtube-каналі «Інгульця».

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