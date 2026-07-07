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«Реал» розірвав контракт із українцем

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Реал» розірвав контракт із українцем
Олексій Лень не закріпився в столиці Іспанії
фото: EFE

Королівський клуб вказав на двері досвідченому спортсмену

Мадридський «Реал» оголосив про завершення співпраці з центровим Олексієм Ленем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Вершкові» надалі не розраховують на українця. Лень приєднався до іспанського гранда минулої осені. Він став дублером зірки «Реала» Валтера Тавареша.

Здебільшого Лень виступав у чемпіонаті Іспанії. Середні цифри центрового в Лізі Ендеса – 7.1 очка, 3.6 підбирання, 0.7 передач і 0.5 перехоплення за понад 13 хвилин на паркеті. Натомість в Євролізі українець набирав 3 очка, 2 підбирання, 0.3 асиста й 0.1 перехоплення за дев'ять хвилин у середньому.

Сезон 2025/26 «Реал» завершив без трофеїв. Подальші кар'єрні плани Леня наразі невідомі. Раніше він провів понад 10 років у НБА. За океаном центровий захищав кольори «Лейкерс», «Сакраменто», «Вашингтона», «Торонто», «Атланти» та «Фінікса».

До слова, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Тим часом українець Шульга провів дебютний матч за «Голден Стейт». Оборонець одягнув майку «Ворріорз» у Літній лізі НБА. Минулий сезон він провів у «Бостоні».

Теги: баскетбол Євроліга ФК Реал (Мадрид) Олексій Лень

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