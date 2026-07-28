У чемпіонаті Англії з'явиться покарання для голкіперів, які симулюють травми

На англійський футбол очікують важливі зміни у правилах гри

Англійські футбольні ліги запроваджують правило проти симуляцій травм воротарями: якщо голкіперу потрібна допомога фізіотерапевта, команда на хвилину залишиться у меншості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Зазначається, що тренер повинен за 10 секунд визначити гравця, який залишить поле, інакше піде капітан. Виняток – серйозні травми (струс мозку, кровотеча тощо) або ситуації, коли гра не зупиняється.

Підсумки експерименту вивчить Міжнародна рада футбольних асоціацій – за позитивного рішення нове правило може набути чинності у всьому світі з сезону 2027/2028.

Однією з причин для ініціативи став епізод у листопаді 2025 року: тренер «Лідс Юнайтед» Даніель Фарке звинуватив воротаря «Манчестер Сіті» Джанлуїджі Доннарумму у навмисній симуляції – тоді «Сіті» перемогли «Лідс» з рахунком 3:2.

Нагадаємо, фанати ПАОКа розгорнули прапор Росії під час матчу з «Динамо» у кваліфікації Ліги Європи. Також на секторі вболівальників грецького клубу були присутні фанати польського «Відзева».

Після появи російського прапора на секторі греків відбулися зіткнення вболівальників «Динамо» із охороною стадіону.

Як повідомлялося, «Динамо» і ПАОК влаштували гольову перестрілку у грі кваліфікації Ліги Європи.

Матч-відповідь відбудеться 30 липня в Греції.