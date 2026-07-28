Довбик прибув до Болоньї і підпише контракт з новим клубом

Нападник збірної України залишає «Рому»

Форвард збірної України Артем Довбик прибув до Болоньї для проходження медогляду та підписання контракту з однойменним клубом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Джанлуку Ді Марціо.

Довбик приєднається до «Болоньї» на один сезон на правах оренди із можливістю викупу. Контракт 28-річного нападника належить італійській «Ромі» та діє до червня 2028 року.

У вівторок, 28 липня, українець прибув на вокзал Болоньї. Там його зустрів спортивний директор «червоно-синіх» Марко Ді Вайо, який одразу ж подарував гравцю шарф із клубними кольорами. Очікується, що Артем укладе контракт після проходження медогляду.

Раніше була інформація, що оренда Артема розрахована до літа 2027 року. Частину зарплати українця (3,5 мільйона євро) покриватиме «Рома». Перехід Довбика безпосередньо пов'язаний із трансфером нападника «Болоньї» Сантьяго Кастро. «Джаллороссі» вже досягли угоди щодо переходу аргентинця за 35 мільйонів євро.

Довбик провів 18 матчів у складі римського клубу в сезоні 2025/26, в яких забив три голи і віддав два асисти. Трансферна вартість нападника становить 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Довбик дав згоду на перехід до клубу «Дженоа». Форвард був готовий підписати контракт із генуезьким клубом до 2031 року. Йшлося про схему «1 сезон оренди + 4 роки повноцінної угоди».

Пропозицію «Ромі» щодо оренди Довбика також робив іспанський «Бетіс». Перед цим клубу зі Севільї не вдалося безпосередньо підписати українця, який вже виступав у чемпіонаті Іспанії за «Жирону». «Бетіс» був готовий сплатити 15-16 мільйонів євро. «Вовки» вважали таку суму надто низькою.

Також повідомлялося, що Довбик готовий залишити «Рому», оскільки не входить до планів головного тренера команди Джан П’єро Гасперіні.