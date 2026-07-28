Україна здобула шість нагород на Чемпіонаті Європи з веслування серед юніорів та молоді

За підсумками змагань збірна України посіла третє місце у командному медальному заліку

Чемпіонками Європи у змаганнях байдарок-одиночок на дистанції 200 метрів стали одразу дві українки

Шість нагород та третє загальнокомандне місце здобула Україна на Чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

В угорському Сегеді завершився Чемпіонат Європи серед юніорів (U18) та молоді (U23), який тривав з 23 по 26 липня. Збірна України, яку представляли 40 веслувальників у 38 видах програми, виборола шість медалей.

Чемпіонками Європи у змаганнях байдарок-одиночок на дистанції 200 метрів стали одразу дві українки. Серед молоді (U23) золоту нагороду вдруге поспіль здобула Іванна Дяченко. А серед юніорок перемогу святкувала Анна Юр'єва, для якої це був дебют на змаганнях такого рівня.

Одразу дві срібні нагороди здобула юніорка Єлизавета Вознюк. Каноїстка фінішувала другою в одиночці на дистанціях 200 та 500 метрів.

Ще два «срібла» до активу збірної принесли Олександр Гарцев та екіпаж юніорської каное-двійки. Олександр став другим у змаганнях байдарок-одиночок на 200 метрів серед молоді. А Софія Жушман та Дарʼя Асаулюк фінішували другими у каное-двійці на дистанції 200 метрів.

За підсумками змагань збірна України посіла третє місце у командному медальному заліку (2 золоті та 4 срібні нагороди).

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.