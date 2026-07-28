Очільник Ла Ліги розкритикував президента ФІФА

Тебес: Сильні організації не намагаються очорнити тих, хто ставить незручні питання

Глава іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас розкритикував президента ФІФА Джанні Інфантіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Тебеса.

«Тим, хто ховається за своїми ручками та паперами, за екранами, розповсюджуючи ненависть і хибні чутки, я хочу сказати: поки ви сидите осторонь, ми у ФІФА знаходимося на передовій – створюємо найкраще шоу у світі», – після Чемпіонату світу звертався Інфантіно до критиків мундіалю.

Тебас відповів йому.

«Джані Інфантіно опублікував жалюгідне повідомлення у своїх соцмережах та на сторінках ФІФА. Ніхто не сперечається, що футбол поєднує людей і дарує їм емоції. Але прозорість, відповідальне управління та готовність звітувати за свої рішення – це не про ненависть, а про обов'язок. Сильні організації не намагаються очорнити тих, хто ставить незручні питання, а дають на них відповіді.

І ще, Джанні: коли керівник присвячує цілий допис нападкам на тих, хто має повне право вимагати пояснень, мимоволі постає питання – чому саме зараз? Чим викликаний цей захисний тон? Чи відбувається щось, про що ми поки що не знаємо?..», – написав Тебас.

До слова, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду поставив лайк відео, в якому ФІФА звинувачується у корупції та в тому, що організація допомогла Аргентині вийти у фінал Чемпіонату світу.

Cristiano Ronaldo likes Instagram video accusing FIFA of corruption and alleging that they helped Argentina reach the World Cup final. pic.twitter.com/Lbk1MTlo0R — Pop Base (@PopBase) July 20, 2026

Нагадаємо, головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан різко розкритикував суддівство після драматичної поразки від Аргентини (2:3) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Аргентина відігралася з рахунку 0:2 та вирвала перемогу наприкінці зустрічі, вийшовши до чвертьфіналу. Водночас єгипетська сторона залишилася незадоволена низкою рішень головного арбітра Летексьє. Найбільше обурення викликали два епізоди: скасований другий гол Єгипту після перегляду VAR за нібито фол у розвитку атаки та непризначений пенальті у компенсований час – незадовго до вирішального м'яча Енцо Фернандеса.

Як повідомлялося, Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.