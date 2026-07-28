Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Очільник Ла Ліги розкритикував президента ФІФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Очільник Ла Ліги розкритикував президента ФІФА
Інфантіно дісталося від Тебаса
фото: Getty Images

Тебес: Сильні організації не намагаються очорнити тих, хто ставить незручні питання

Глава іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас розкритикував президента ФІФА Джанні Інфантіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Тебеса.

«Тим, хто ховається за своїми ручками та паперами, за екранами, розповсюджуючи ненависть і хибні чутки, я хочу сказати: поки ви сидите осторонь, ми у ФІФА знаходимося на передовій – створюємо найкраще шоу у світі», – після Чемпіонату світу звертався Інфантіно до критиків мундіалю.

Тебас відповів йому.

«Джані Інфантіно опублікував жалюгідне повідомлення у своїх соцмережах та на сторінках ФІФА. Ніхто не сперечається, що футбол поєднує людей і дарує їм емоції. Але прозорість, відповідальне управління та готовність звітувати за свої рішення – це не про ненависть, а про обов'язок. Сильні організації не намагаються очорнити тих, хто ставить незручні питання, а дають на них відповіді.

І ще, Джанні: коли керівник присвячує цілий допис нападкам на тих, хто має повне право вимагати пояснень, мимоволі постає питання – чому саме зараз? Чим викликаний цей захисний тон? Чи відбувається щось, про що ми поки що не знаємо?..», – написав Тебас.

До слова, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду поставив лайк відео, в якому ФІФА звинувачується у корупції та в тому, що організація допомогла Аргентині вийти у фінал Чемпіонату світу.

Нагадаємо, головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан різко розкритикував суддівство після драматичної поразки від Аргентини (2:3) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Аргентина відігралася з рахунку 0:2 та вирвала перемогу наприкінці зустрічі, вийшовши до чвертьфіналу. Водночас єгипетська сторона залишилася незадоволена низкою рішень головного арбітра Летексьє. Найбільше обурення викликали два епізоди: скасований другий гол Єгипту після перегляду VAR за нібито фол у розвитку атаки та непризначений пенальті у компенсований час – незадовго до вирішального м'яча Енцо Фернандеса.

Як повідомлялося, Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Джанні Інфантіно Ла Ліга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бразильці зіштовхнулися з серйозними проблемами з боку азійської збірної
Бразилія перемогла Японію в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
29 червня, 22:03
Перша зустріч 1/8 фіналу Канада – Марокко відбудеться 4 липня
Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
4 липня, 06:56
Педру Нету та його проблемна бутса
Піренейське дербі на Чемпіонаті світу 2026: Іспанія та Португалія зійшлися не на жарт, аж бутси рвуться
6 липня, 23:08
Фран Гарсія не входить в плани «вершкових»
«Реал» погодився продати оборонця п'ятій команді чемпіонату Іспанії
8 липня, 17:56
Юрген Клопп наступного тижня офіційно очолить збірну Німеччини
Клопп домовився про контракт зі збірною Німеччини і відновлює тренерську кар’єру
11 липня, 17:36
Славен Біліч повернувся до керма «картатих»
Балканська футбольна збірна повернула на посаду колишнього тренера
13 липня, 15:48
Надаль дивився гру Іспанії з Аргентиною разом з рідними та друзями
Надаль емоційно відреагував на перемогу Іспанії на Чемпіонаті світу
20 липня, 10:51
Наживо протистояння ЛНЗ – «Гент» транслюватиме Київстар ТБ
ЛНЗ – «Гент»: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
23 липня, 17:19
Владислав Ванат повернувся після серйозної травми
«Повернувся у хорошій формі». Українець з «Жирони» отримав компліменти від ЗМІ
Вчора, 15:55

Новини

Визначився новий головний тренер збірної Франції з футболу
Визначився новий головний тренер збірної Франції з футболу
Очільник Ла Ліги розкритикував президента ФІФА
Очільник Ла Ліги розкритикував президента ФІФА
У чемпіонаті Англії з'явиться покарання для голкіперів, які симулюють травми
У чемпіонаті Англії з'явиться покарання для голкіперів, які симулюють травми
Україна здобула шість нагород на Чемпіонаті Європи з веслування серед юніорів та молоді
Україна здобула шість нагород на Чемпіонаті Європи з веслування серед юніорів та молоді
ЄС розгляне можливість запровадження санкцій проти спортсменів з Росії, які підтримують війну
ЄС розгляне можливість запровадження санкцій проти спортсменів з Росії, які підтримують війну
Український пілот вдруге за сезон піднявся на подіум Формули-4
Український пілот вдруге за сезон піднявся на подіум Формули-4

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
143K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
133K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Сьогодні, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Сьогодні, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Сьогодні, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua