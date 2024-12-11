«Реал Сосьєдад» – «Динамо»: де і коли дивитися трансляцію гри Ліги Європи

Гру «Реал Сосьєдад» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

У четвер, 12 грудня, київське «Динамо» зіграє з іспанським клубом «Реал Сосьєдад» у шостому турі Ліги Європи.

Гра пройде у іспанському Сан-Себастьяні на стадіоні «Аноета». Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру «Реал Сосьєдад» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Для перегляду потрібна підписка «Спорт» або «Максимальна».

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги Європи беруть участь 36 клубів. Тепер кожній команді гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні), а не, як раніше, шість поєдинків проти трьох команд, зіграні вдома та в гостях.

Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-оф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, боротимуться у двоматчевому плей-оф, щоб забезпечити собі шлях до 1/8 фіналу.

Варто зазначити, що «Динамо» програло всі п'ять попередніх матчі в основному раунді Ліги Європи. Кияни поступилися італійському «Лаціо», німецькому «Хоффенгайму», італійській «Ромі», угорському «Ференцварошу» та «Вікторії» з Чехії.

Нагадаємо, «Шахтар» провів свій шостий матч у сезоні оновленої Ліги чемпіонів. У домашньому поєдинку донеччани зазнали поразки від мюнхенської «Баварії» 1:5.

«Шахтар» відкрив рахунок вже на 5-й хвилині протистояння. Олександр Зубков з центра поля віддав передачу на хід Кевіну, який пробив у правий кут воріт.

Але втримати перевагу донеччанам не вдалось. Вже через шість хвилин «Баварія» зрівняла рахунок. А вже на останній хвилині першого тайму «Баварія» вийшла вперед: після передачі Джамала Мусіали у воротах «гірників» відзначився Томас Мюллер.

На 69-й хвилині Алаа Грам підкатом намагався вибити м'яч у захисника Саши Бої, але влетів йому в коліно, після чого арбітр призначив пенальті. А Дмитро Різник не зміг парирувати удар.

Забити третій м'яч у ворота «гірників» мюнхенцям вдалось на 87-й хвилині матчу: Мусіала після рикошету відібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв Різника, пробивши під ліву стійку.

На 90+3-й хвилині Олісе здійснив індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика у лівий нижній кут воріт.

Ліга чемпіонів. 6-й тур

«Шахтар» – «Баварія» 1:5

Голи: Кевін, 5 – Лаймер, 11, Мюллер, 45, Олісе, 70, 90+3 Мусіала, 87,

Після поразки від «Баварії» «Шахтар» посідає 26-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів з доробком у чотири очки.

Після поєдинку з «Баварією» на донецький клуб чекають ще два матчі основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться вже наступного року. Підопічні Маріно Пушича 22 січня зустрінуться з французьким «Брестом» , а 29 січня протистоятимуть дортмундській «Боруссії».