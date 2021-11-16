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    Результати відбірного турніру чемпіонату світу з футболу за 15 листопада

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    Швейцарія скористала шансом обійти Італію - Результати відбірного турніру чемпіонату світу з футболу за 15 листопада
    Швейцарія скористала шансом обійти Італію
    фото з відкритих джерел

    Визначили дев’ять збірних, які наступного року зіграють у фінальній частині

    15 листопада визначилися ще два фіналісти чемпіонату світу з футболу. До збірних Данії, Німеччини, Франції, Бельгії, Сербії, Іспанії та Хорватії приєдналися Швейцарія та Англія. Невдача спіткала чемпіонів Європи італійців, які не змогли взяти гору над Північною Ірландією.

    Крім того, низку досягнень встановив нападник збірної Англії Гаррі Кейн.

    Кваліфікація ЧС-2022. 15 листопада

    Група С

    Північна Ірландія – Італія – 0:0.

    Швейцарія – Болгарія – 4:0 (Окафор, 48, Варгас, 57, Іттен, 72, Фройлер, 90+1).

    Становище команд: 1. Швейцарія – 18 очок; 2. Італія – 16; 3. Північна Ірландія – 9; 4. Болгарія – 9; 5. Литва – 3.

    Група F

    Шотландія – Данія – 2:0 (Суттар, 36, Адамс, 86).

    Ізраїль – Фарерські острови – 3:2 (Даббур, 30, з пенальті, Вайссман, 58, Перець, 75 – Ватнхамар, 62, К. Ольсен, 72).

    Австрія – Молдова – 4:1 (Арнаутович, 4, 55, з пенальті, Тріммель, 22, Любічич, 83 – Ніколаєску, 60).

    Становище команд: 1. Данія – 27 очок; 2. Шотландія – 23; 3. Ізраїль – 16; 4. Австрія – 16; 5. Фарерські острови – 4; 6. Молдова – 1.

    Група І

    Польща – Угорщина – 1:2 (Свідерські, 62 – Шафер, 38, Газдаг, 80).

    Сан-Марино – Англія – 0:10 (Магуайр, 6, Фаббрі, 15, у свої ворота, Кейн, 27, 32, 39, 42, Сміт-Роу, 58, Мінгс, 69, Ебрахам, 78, Сака, 80).

    Албанія – Андорра – 1:0 (Чекічі, 74, з пенальті).

    Становище команд: 1. Англія – 26 очок; 2. Польща – 20; 3. Албанія – 18; 4. Угорщина – 17; 5. Андорра – 6; 6. Сан-Марино – 0.

    16 листопада зіграють: група D – Боснія і Герцеговина – Україна, Фінляндія – Франція; група Е – Уельс – Бельгія, Чехія – Естонія; група G – Нідерланди – Норвегія, Чорногорія – Туреччина, Гібралтар – Латвія.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу
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    Результати відбірного турніру чемпіонату світу з футболу за 15 листопада