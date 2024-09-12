Іран кличе послів ЄС, щоб спростувати передачу ракет Росії

Раніше з'явилася інформація, яка підтверджує, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну

МЗС Ірану заявило, що Тегеран виступає за «мирне вирішення» російсько-української війни

Іран висловив протест послам Європи після заяв про засудження передачі балістичних ракет Росії. Про це повідомляє Irna.

Генеральний директор департаменту у справах Західної Європи МЗС Ірану Маджид Нілі рішуче засудив «деструктивні заяви та дії» західних країн.

Нілі заявив, що Тегеран виступає за «мирне вирішення» російсько-української війни, тому звинувачення в передачі балістичних ракет є «абсолютно необґрунтованими та брехливими».

«Наполягання на прийнятті таких позицій і заходів розглядається в напрямку продовження ворожої політики Заходу проти іранського народу, що, звичайно, отримає відповідну відповідь з боку Ісламської Республіки Іран», – сказав він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

Також Європейський Союз отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети.

Нагадаємо, судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море. Судно, яке доставило іранські ракети в Росію, зафіксоване на супутниковому знімку.

До слова, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту.