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«Шахтар» підсилився гравцем молодіжної збірної Бразилії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Шахтар» підсилився гравцем молодіжної збірної Бразилії
Габріель Карвалью є вихованцем академії бразильського «Інтернасьйонала» (Порту-Алегрі)

Договір оренди розраховано до 30 червня 2027 року з правом викупу контракту Карвалью

19-річний півзахисник Габріель Карвалью переходить до «Шахтаря» із саудівської «Аль-Кадісії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт «гірників».

Договір оренди розраховано до 30 червня 2027 року з правом викупу контракту футболіста. 

Габріель Карвалью є вихованцем академії бразильського «Інтернасьйонала» (Порту-Алегрі), за головну команду якого дебютував 16 червня 2024 року й загалом провів 30 матчів (1 гол, 3 асисти). У серпні 2025 року перейшов до клубу Про-ліги Саудівської Аравії «Аль-Кадісія».

У сезоні 2025/26 зіграв за команду 12 матчів (1 гол, 2 асисти). Від березня виступає за молодіжну збірну Бразилії U20, у складі якої на сьогодні провів 3 матчі. 

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

Теги: ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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