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«Шахтар» несподівано підсилився оборонцем із чемпіонату Італії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Шахтар» несподівано підсилився оборонцем із чемпіонату Італії
Алан Маттурро перебрався в УПЛ
фото: El Pais Uruguay

Чемпіон України оформив гучний трансфер перед стартом у Лізі чемпіонів

Донецький «Шахтар» придбав центрбека італійського «Дженоа» Алана Маттурро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Новачок уклав із «гірниками» контракт на п'ять років. Перехід латиноамериканця коштував вітчизняному гранду орієнтовно 5 млн євро. Вихованець уругвайського «Дефенсора» зможе закрити позиції у центрі та на лівому фланзі оборони.

Маттурро в минулому сезоні захищав кольори іспанського «Леванте» на правах оренди. Він провів 21 матч у всіх турнірах за «жаб». До свого активу оборонець записав один гол.

За плечима Маттурро також виступи в молодіжній збірній Уругваю. Там центрбек зіграв 11 поєдинків, у яких оформив один забитий м'яч. Футболку національної команди 21-річний оборонець наразі не одягав.

До слова, «Харків» увійшов в історію Кубка України після розгромної перемоги. Підопічні Младена Бартуловіча розтрощив аматорську «Калинівку» (9:0) з Київщини. Ця перемога стала найбільшою в історії турніру.

Нагадаємо, київське «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Серія А УПЛ

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