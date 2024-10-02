Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Стійкість до антибіотиків. Мікробіологиня назвала інфекції, які захопили українські шпиталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стійкість до антибіотиків. Мікробіологиня назвала інфекції, які захопили українські шпиталі
Мікробіологиня: Стафілокок може викликати і госпітальні, і позагоспітальні інфекції, але, як правило, госпітальні штами набагато більш вірулентні та резистентні
фото з відкритих джерел

«Госпітальні – це не про види бактерій, а про умови, коли ці інфекції розвинулись»

Найчастiше серед інфекцій зараз виявляють грамнегативну флору, особливо, клебсiєлу, синьогнiйку, ацинетобактер. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла Олена Мошинець, кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

За її словами, після того, як у лікарні роблять бакпосіви – фахівці можуть висіяти будь-які бактерії. Які у свою чергу можуть спричиняти інфекції і за межами лікарні.

«Госпітальні – це не про види бактерій, а про умови, коли ці інфекції розвинулись. Скажімо, стафілокок може викликати і госпітальні, і позагоспітальні інфекції, але, як правило, госпітальні штами набагато більш вірулентні та резистентні. Найчастiше зараз висівається грамнегативна флора, особливо, клебсiєла, синьогнiйка, ацинетобактер – не стафілокок», – розповіла Мошинець.

Для боротьби із інфекціями та стійкістю до антибіотиків, Мошинець має розробку із комбінацією двох антибіотиків. Мікробіологи виходять з того, що інфекційний процес у пацієнтів має форму біоплівки. Фахівчиня пояснює, що біоплівка – це майже мікробні міста в яких бактерії мешкають і ефективно захищаються від зовнішніх впливів, імунної системи і антибіотиків. Таким чином бактерії вибудовують свою екологічну нішу в тканинах пацієнта. У таких біоплівках бактерії прикріпляються до тканин пацієнта або до інертних поверхонь і починають вивільняти, синтезувати велику кількість своїх власних полімерів, зауважує Мошинець.

«Тобто ось ця біоплівка складається, в першу чергу, з полімерних молекул, які бактерії і синтезують самі. Такі полімери дуже різноманітні, це і полісахариди, і білки, і так звана екзоклітинна ДНК, бо ДНК це не тільки інформаційний матеріал, це ще і будівельний матеріал для створення біоплівки. Особливо багато ДНК вивільняє синьогнійка, з якої вона зліплює свою біоплівку. І ця біоплівка постійно потовщується, і фактично ми маємо в осередку інфекції ось цю таку велику слизову структуру, або біоплівку. Природній захист організму безсилий проти такої біоплівки, бо макрофаги не можуть її контролювати», – пояснила кандидатка біологічних наук.

Далі у цьому процесі бактерії виділяють багато імуносупресорів, тобто токсинів, які паралізують імунну систему. Мошинець підкреслює, що цей процес вона добре бачить при гострому сепсисі.

«Наприклад, у нас був пацієнт з остеомієлітом. Коли нам вдалося зруйнувати біоплівку його остеомієлітної інфекції і паралельно знизити продукцію ось цих імуносупресантів, імунна система нібито прокинулася і «побачила» інфекцію – в тканинах, де була інфекція, підвищилась температура, посилилось запалення і виросли лейкоцити, хоча ШОЕ знизилось», – додала мікробіологиня.

ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) – лабораторний показник аналізу крові. Підвищується за наявності запального процесу в організмі.

Нагадаємо, що, згідно з позицією Міністерства охорони здоров’я, у стійкості українців до антибіотиків винні пацієнти, які вживають ці препарати без санкцій лікарів. Але, за словами Мошинець, річ у тім, що проблемна резистентність розвивається не в амбулаторних пацієнтів, а саме в госпіталях. Мікробіологиня наголошує: госпітальних інфекцій неможливо уникнути.

Між тим, світова преса б’є на сполох: Україна стала розсадником антибіотикорезистентних інфекцій. The Sunday Times опублікувала матеріал із заголовком «Війна в Україні виявила супербактерії, що мутували, і здатні протистояти антибіотикам». У матеріалі, зокрема, йдеться про дослідження професора клінічної бактеріології Лундського університету, під час якого науковець перевірив зразки від 141 пацієнта, які проходили лікування в українських клініках.

Читайте також:

Теги: лікар лікарня інфекція розробка хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головнокомандувач. Перші місяці великої війни
Авторка книги про Залужного пригадала, яку оцінку він давав діям влади перед великою війною
4 вересня, 11:08
Як переселенцям укласти декларацію з лікарем? Детальне роз'яснення
Як переселенцям укласти декларацію з лікарем? Детальне роз'яснення
5 вересня, 22:25
В Україні змінили законодавство, декриміналізували дезертирство та самовільний прогул, якщо вони вчинені вперше
Як у ЗСУ борються з дезертирством – репортаж CNN
8 вересня, 17:23
Заступник голови СБУ Сергій Наумюк та генпрокурор Андрій Костін зустрілися з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом
Хто командував ударом по «Охматдиту»? Названо ім'я російського генерала
10 вересня, 13:56
Пізно ввечері 14 вересня РФ випустила по Харкову дві керовані авіабомби
Нічна атака на Харків: пошкоджена лікарня, спалахнув навчальний заклад
15 вересня, 07:33
Гарячка Західного Нілу шириться Україною
Україною шириться небезпечне захворювання, від якого немає вакцини
25 вересня, 03:37
Резистентні інфекції швидко розповсюдились по українських лікарнях
Стійкість до антибіотиків в українських військових. Мікробіологиня назвала ключову помилку лікарів
Вчора, 07:30
Поліцейський Ігор Поладич присвятив 20 років свого житті службі в органах внутрішніх справ
Трагедія у Сумах: що відомо про поліцейського, який загинув через російський удар
28 вересня, 12:46
The Economist пише, що «як би сильно Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї України, у нього немає для цього ні людей, ні зброї»
Що потрібно зробити Україні та Заходу для перемоги у війні: версія від The Economist
29 вересня, 14:22

Здоров'я

Стійкість до антибіотиків. Мікробіологиня назвала інфекції, які захопили українські шпиталі
Стійкість до антибіотиків. Мікробіологиня назвала інфекції, які захопили українські шпиталі
Мікробілог пояснила, чому європейські лікарні стороняться пацієнтів з України
Мікробілог пояснила, чому європейські лікарні стороняться пацієнтів з України
Уряд оновив ліцензійні умови для виробників ліків з медичного канабісу
Уряд оновив ліцензійні умови для виробників ліків з медичного канабісу
Прогноз магнітних бур на 1-3 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-3 жовтня: якою буде сонячна активність
Стійкість до антибіотиків в українських військових. Мікробіологиня назвала ключову помилку лікарів
Стійкість до антибіотиків в українських військових. Мікробіологиня назвала ключову помилку лікарів
Звідки взялася стійкість до антибіотиків в українців? Мікробіологиня вщент рознесла пояснення МОЗ
Звідки взялася стійкість до антибіотиків в українців? Мікробіологиня вщент рознесла пояснення МОЗ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2024
12K
Росія окупувала Вугледар – DeepState
9784
Кордон розтанув: відразу три країни Європи вимушено змінять свої межі
9430
Буде у кожного до 2030 року: Цукерберг назвав обов'язковий гаджет
7819
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує

Новини

Ізраїль ударив по об’єктах «Хезболли» та обстріл Харківщини: головне за ніч
Сьогодні, 07:50
Сонячно та до 21°C тепла: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 05:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Вчора, 22:38
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Вчора, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua