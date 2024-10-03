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Німеччина вирішила прибрати велодоріжку вартістю 30 млн євро: причина дивує

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німеччина вирішила прибрати велодоріжку вартістю 30 млн євро: причина дивує
Вулиця занадто вузька, тож вантажівки повинні заїзджати на велосипедну доріжку
фото: Bild

Влада Гамбурга витратила десятки мільйонів євро на велодоріжку, яку майже відразу ж вирішила зруйнувати через прорахунки у плануванні

У німецькому місті Гамбург приберуть велодоріжку, на яку влада витратила 30 млн євро, пише Bild.

Ельбське шосе на заході Гамбурга вважається найдорожчою вулицею Німеччини. «З 2021 року було відремонтовано чотири кілометри дороги на вулиці Ельбштрассе. Серед іншого замінили водогін, кабелі електрики та газові труби. А на дорозі було розмічено велодоріжки – близько 3,9 км. Загальна сума ремонту, яку витратили з бюджету, становить понад 30 мільйонів євро», – пише видання.

Однак з'ясувалося, що вулиця надто вузька: авто не можуть не заїжджати на велодоріжку, особливо на поворотах. Це створює загрозу велосипедистам. «Існує велика загроза ДТП на зустрічному русі, під загрозою всі учасники дорожнього руху. Це дуже небезпечно для життя велосипедистів», – наголошує видання.

Місцеве керівництво вже розпочало переговори з правоохоронцями та дорожніми службами для пошуку рішень. Прессекретар поліції Сандра Левгрюн заявила: «Поліція визначила, що ситуація небезпечна і не може залишатися такою. Тому ведуться переговори з транспортним управлінням, щоб знайти альтернативу».

За оцінками експертів, щоб привести велосмугу у належний вигляд потрібно буде провести перепланування вулиці. Журналісти пишуть, що на цю мету може піти ще кілька мільйонів євро. До слова, Німеччина є країною, де велоспорт користується великою популярністю. Близько 80% німців мають власний велосипед.

До слова, дослідники з Німеччини спрогнозували різкий спад попиту на автомобілі в ЄС. Директор Центру автомобільних досліджень при Університеті Дуйсбург-Ессен Фердинанд Дуденхеффер попередив, що ця осінь стане «жахливою для автомобільної промисловості Європи».

Теги: велосипед влада вулиця поліція велоспорт дороги Німеччина

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