Шотландія перехопила футболіста з радарів збірної України

Роббі Юр під час презентації в Іспанії

Українська асоціація футболу розглядала натуралізацію нападника

Форвард іспанської «Севільї» Роббі Юр отримав дебютний виклик до збірної Шотландії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Шотландії.

22-річний нападник уперше поїде до табору національної команди. Раніше він захищав кольори «Тартанової армії» U-19. Також Юр входив до обойми шотландської молодіжки.

У 2025-2026 роках форвард виступав за шведський «Сіріус». Тоді ж він потрапив у поле зору Української асоціації футболу. Юр народився і виріс у Глазго, але його дідусь – українець.

Нападник публічно підтвердив інтерес УАФ навесні цьогоріч. Утім, вихованець академії місцевого «Рейнджерс» вирішив не поспішати з рішення. Водночас він заявив про бажання передусім дочекатися запрошення до збірної Шотландії.

Юр у нинішньому сезоні провів п'ять поєдинків у Ла Лізі, в яких оформив один асист. Натомість до переходу в «Севілью» він встиг зіграти 15 матчів за «Сіріус» у сезоні-2026 шведській Аллсвенскан. Там форвард оформив 15 голів.

До слова, українець Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль в чемпіонаті Італії. Форвард вийшов із лави запасних у матчі проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова. Керманич лісабонців Марку Сілва задоволений рівнем півзахисника національної команди України. У новому сезоні останній відвоював місце в основі «орлів».