Шотландія перехопила футболіста з радарів збірної України
Українська асоціація футболу розглядала натуралізацію нападника
Форвард іспанської «Севільї» Роббі Юр отримав дебютний виклик до збірної Шотландії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Шотландії.
22-річний нападник уперше поїде до табору національної команди. Раніше він захищав кольори «Тартанової армії» U-19. Також Юр входив до обойми шотландської молодіжки.
У 2025-2026 роках форвард виступав за шведський «Сіріус». Тоді ж він потрапив у поле зору Української асоціації футболу. Юр народився і виріс у Глазго, але його дідусь – українець.
Нападник публічно підтвердив інтерес УАФ навесні цьогоріч. Утім, вихованець академії місцевого «Рейнджерс» вирішив не поспішати з рішення. Водночас він заявив про бажання передусім дочекатися запрошення до збірної Шотландії.
Юр у нинішньому сезоні провів п'ять поєдинків у Ла Лізі, в яких оформив один асист. Натомість до переходу в «Севілью» він встиг зіграти 15 матчів за «Сіріус» у сезоні-2026 шведській Аллсвенскан. Там форвард оформив 15 голів.
До слова, українець Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль в чемпіонаті Італії. Форвард вийшов із лави запасних у матчі проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).
Нагадаємо, раніше тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова. Керманич лісабонців Марку Сілва задоволений рівнем півзахисника національної команди України. У новому сезоні останній відвоював місце в основі «орлів».
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